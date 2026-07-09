Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / AFP

Nosaukts iespējamais Putina pēctecis: “Viņš varētu parakstīt miera vienošanos” 0

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LA.LV
7:44, 9. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas opozīcijas foruma Ukrainas atbalstam sekretāre Olga Kurnosova uzskata, ka vairs nav neviena scenārija, kas ļautu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam saglabāt varu ilgtermiņā. Viņasprāt, vienīgā iespēja ir pēc iespējas ilgāk atlikt režīma sabrukumu.

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Intervijā izdevumam “Glavred” Kurnosova norādīja, ka ticamākais notikumu attīstības scenārijs ir šķelšanās Krievijas valdošajā elitē. Viņa min divus iespējamos variantus.

Pirmajā gadījumā elites konflikts sakristu ar plašiem protestiem un revolucionāriem notikumiem. Daļa elites, kas pretendētu uz varu, mēģinātu iegūt gan sabiedrības, gan Rietumu atbalstu.

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Savukārt otrajā scenārijā izšķirošā loma būtu drošības struktūru iekšējiem konfliktiem. Pēc Kurnosovas teiktā, arī tajās pastāv dažādi ietekmes grupējumi ar atšķirīgu ārpolitisko redzējumu.

Viņa uzskata, ka šādā situācijā par pagaidu valsts vadītāju varētu kļūt Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins.

“Šobrīd tas ir Mišustins, un viņš varētu būt pieņemams kā tehnisks pārejas perioda prezidenta pienākumu izpildītājs. Tieši viņš varētu parakstīt vienošanos par pamieru,” sacīja Kurnosova.

Viņa arī brīdināja, ka nopietnus riskus var radīt karavīru atgriešanās no kara Ukrainā. Pēc opozicionāres domām, daļa no viņiem varētu būt neapmierināti ar Krievijas varas lēmumiem un mēģināt panākt pārmaiņas ar spēku.

Kurnosova pieļauj, ka iekšējo spriedzi varētu pastiprināt arī Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi Krievijas teritorijā, tostarp Maskavas pievārtē esošajai Rubļovkai, kur dzīvo daudzi Krievijas politiskās un ekonomiskās elites pārstāvji.

Vienlaikus jāuzsver, ka Kurnosovas paustais ir viņas personīgais vērtējums par iespējamo politisko attīstību Krievijā. Šie scenāriji nav apstiprināti fakti, bet gan prognozes par iespējamiem notikumu attīstības variantiem.

Vladimirs Putins
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