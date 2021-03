Uzņēmuma SIA PayRay vadītājs Mareks Basankovičs. Publicitātes foto

Pērn 1. decembrī Latvijā darbību sāka Lietuvas komercbankas PayRay UAB meitas uzņēmumus SIA PayRay, kas patlaban piedāvā īstermiņa un ilgtermiņa kreditēšanas, kā arī faktoringa pakalpojumus. Lauksaimnieku atbalstam ir izveidota vairāk nekā 10 miljonu eiro liela atbalsta programma. Par SIA PayRay priekšrocībām salīdzinājumā ar citu Latvijas komercbanku sniegtajiem pakalpojumiem, par kreditētāja uzticamību un par tā nākotnes iecerēm stāsta uzņēmuma vadītājs Mareks Basankovičs.

Latvijas tik piesātinātajā banku tirgū esat visjaunākais pakalpojumu sniedzējs. Sākāt darbību laikā, kad aptuveni pusei mūsu valsts uzņēmumu samazinājās naudas apgrozījums. Cik izvērtēts bija šāds lēmums?

Esam strauji augošās Lietuvas PayRay Bank UAB meitas uzņēmums Latvijā. Banka Lietuvā sāka darbību ar faktoringa pakalpojumu sniegšanu 2018. gada vidū, bet jau 2019. gadā kļuva par pilntiesīgu banku, saņemot Eiropas Centrālās bankas licenci arī kreditēšanas pakalpojumu veikšanai.

SIA PayRay Latvijā darbu sāka pērn, piedāvājot gan faktoringu, gan arī īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumus. Iemesls darbības sākšanai bija Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu neizmantotais potenciāls.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem patlaban piedāvātais kredītu pieteikumu izskatīšanas laiks ir ļoti ilgs. Daudzas lielās bankas šai uzņēmumu grupai nepievērš īpašu uzmanību. Lai tiktu līdz klientu menedžerim, ir jāzvana pa parasto tālruni, ilgi jāgaida, pieteikumu izskatīšana notiek ļoti ilgi.

Mēs atšķiramies ar to, ka katram klientam piesaistām klientu menedžeri. Viņš sazinās ar klientu, saņem vajadzīgos dokumentus un divu līdz piecu dienu laikā paziņo lēmumu par aizdevuma piešķiršanu un mūsu piedāvātos nosacījumus. Ja aizdevumu atsakām, tad ziņojam klientam par to, kas nepieciešams, lai aizdevumu nākotnē piešķirtu. Mēs ļoti ātri un elastīgi varam atrast klienta finansēm vispiemērotāko risinājumu.

Patlaban lauksaimniekiem tuvojas viskarstākais darba cēliens, notiek apgrozāmo līdzekļu un tehnikas pirkumi, ir vajadzīgs īstermiņa aizdevums sēklas, degvielas un citiem pirkumiem. PayRay šajā pavasara sējas trakumā palīdz ar finansējumu. Mūsu piedāvājumi ir daudz un dažādi, tostarp īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi, varam piesaistīt ALTUM garantiju, esam ar šo valsts finanšu attīstības institūciju noslēguši līgumu par kredītu garantijām gan līzingam, gan arī faktoringam.

Esam ļoti elastīgi. Ja zemniekam nepietiek ķīlas nodrošinājuma, piemēram, saimniekam lielākā daļa zemju ir nomā, nevis īpašumā, tad lielākam aizdevumam, piemēram, kaltes būvniecībai vai lielākam tehnikas pirkumam, varam aizdevumu piešķirt kopā ar ALTUM garantiju. Šādi projekti mums tiek iesniegti, un mēs tiem arī piešķiram finansējumu.

Ar kādiem nosacījumiem aizdodat naudu īstermiņa aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu pirkumam?

Esam sev uzstādījuši vismaz 50 000 eiro aizdevuma latiņu. Aizņēmēji varētu būt vidēji lielas saimniecības. Mūsu piedāvātā aizdevuma procentu likme atkarībā no uzņēmuma lieluma, finanšu stāvokļa un finansējuma ilguma ir no 5% līdz 12% gadā. Šo naudu var saņemt ātri. Nebūs tā, ka vērtēsim aizņēmēju vienu vai divus mēnešus. Aizdevuma termiņš ir no pusgada līdz vienam gadam.

Kā sazināties ar lauksaimniekiem?

Mēs esam finanšu tehnoloģiju uzņēmums, tāpēc ar mums ir viegli sazināties un strādāt attālināti un elektroniski. Pakalpojumiem var pieteikties gan mūsu mājas lapā www.payray.bank/lv–lv/, gan sūtīt dokumentus pēc elektroniskā pasta adreses, gan arī zvanīt mūsu darbiniekiem. Visi tālruņa numuri ir norādīti internetā.

Esam ļoti labi sasniedzami arī virtuālajā vidē, tostarp ar Zoom vai Microsoft Teams lietotnēm. Var visu izrunāt tiešsaistē. Patlaban pandēmijas situācijā tā ir drošāk un ērtāk nekā tikties klātienē.

Mūsu priekšrocība ir klientu menedžera norīkošana katram zemniekam. Viņš kļūst par saimnieka padomdevēju un palīdz nokārtot visus pieteikuma iesniegšanai vajadzīgos dokumentus. Lauksaimniekam nav jāvēršas kaut kur nezin kur, jāraksta pieteikums un jāgaida atbilde. Mēs esam ļoti atvērti un sasniedzami.

Cik ilgā laikā saimnieks saņem atbildi uz iesniegto pieteikumu pakalpojuma saņemšanai?

Mums ir jāsaņem dokumenti no klienta un jāzina vēlamā aizdevuma summa. Parasti sniedzam klientam indikatīvu atbildi jau pieteikuma iesniegšanas vai nākamajā dienā. Kredītkomiteja nedēļas laikā izskata pieteikumu un sniedz pamatotu atbildi ar aizdevuma nosacījumu piedāvājumu.

Nedaudz ilgāk gan atbilde būs jāgaida, ja klients izmantos ALTUM garantiju. Kredītkomiteja pēc lēmuma par aizdevuma piešķiršanu sūta to ALTUM, kas savu lēmumu paziņo līdz desmit darba dienām ilgā laika posmā. Parasti ALTUM cenšas lemt 3–4 darba dienu laikā. Protams, šajā gadījumā runājam par salīdzinoši lieliem projektiem, kuriem vajag simtos tūkstošos eiro mērāmu garantiju. Salīdzinājumam – bankas šādus projektus vērtē vismaz vienu divus mēnešus.

Kādus nosacījumus ilgtermiņa aizdevumu saņemšanai piedāvā PayRay?

Mēs piedāvājam aizdevumus ar termiņu no diviem līdz desmit gadiem. Protams, ja vajadzīgs, varam vērtēt arī ilgāku atmaksas termiņu. Aizdevumu procentu gada likmes ir tādas pašas kā īstermiņa aizdevumu gadījumā – 5–12%. Tās ir atkarīgas no uzņēmuma lieluma, no projekta sarežģītības un no naudas aizņēmēja paša līdzdalības.

Vai kreditējat arī zemes pirkumu?

Varam to darīt, tomēr, mūsuprāt, labus nosacījumus zemes pirkumam piedāvā ALTUM. Tomēr PayRay salīdzinājumā ar ALTUM zemes pirkuma pieteikuma izskatīšanu un naudas piešķiršanu noteikti veic daudz ātrāk.

Ļoti labprāt iesaistāmies Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstītajos ES fondu projektos. Ja LAD projektu ir atbalstījis, arī mēs, visticamāk, operatīvi piešķirsim aizdevumu. Tie parasti ir lieli projekti, piemēram, kalšu vai fermu būvniecība.

Lauku saimnieki ir atvēruši kontus vienā vai vairākās bankās. Vai izvirzāt viņiem nosacījumus agrāk sāktajai sadarbībai ar bankām?

Mūsu izvirzītais piedāvājums ir ļoti izdevīgs tāpēc, ka saimniekam pie mums nav jāatver konts. Tātad viņiem nav arī izmaksu par konta apkalpošanu. Mēs neesam maksājumu iestāde, esam kredītiestāde. Tas nozīmē, ka lauksaimnieks var turpināt sadarbību ar savu banku.

Kas tad ir vislielākā priekšrocība sadarbībai ar PayRay?

Tas ir mūsu darbības ātrums un elastība lēmumu pieņemšanā. Esam jauns uzņēmums – līdz ar to arī klientu loks nav tik plašs un mēs spējam saimniekiem atbildēt ļoti ātri.

Kādus mērķus esat izvirzījuši sadarbībai ar Latvijas lauku saimniekiem?

Mēs ticam Latvijas lauksaimniecības nozares izaugsmei un vēlamies palīdzēt nozari attīstīt! Tāpēc arī izveidojām īpašu atbalsta programmu lauksaimniekiem. Pārtikas produkti būs vajadzīgi visos laikos. Pēdējās ziņas rāda pārtikas produktu cenu kāpumu pasaulē pat par 20% salīdzinājumā ar gadu agrāk, tāpēc uzskatām šo nozari par ļoti perspektīvu. Mēs neierobežojam sevi aizdevumu piešķiršanā lauku saimniekiem. Piešķirsim viņiem visu pieprasīto naudu, ja pieteicēji atbildīs kreditēšanas nosacījumiem.

Mēs piedāvājam izmantot arī citus finanšu instrumentus, tostarp eksporta faktoringu, debitora risku nosegšanu. Tātad, ja kāds lauksaimnieks pārstrādā izejvielas un eksportē produktus, piešķiram viņam finansējumu bez ķīlas. Piedāvājam faktoringa pakalpojumu gan darījumiem vietējā tirgū, gan arī eksporta tirgos.

Faktoringa pakalpojums Latvijā nav ļoti attīstīts. Kā darbojas faktoringa modelis?

Faktorings ir tā sauktā rēķinu finansēšana. Pārdevējs pirms darījuma vienojas ar pircēju, ka viņam nauda par pirkumu būs jāskaita uz finansētāja kontu. Kad pārdevējs pircējam izrakstīto rēķinu iesniedz mums, uzreiz viņa kontā ieskaitām līdz 90% lielu rēķina avansa maksājumu.

Parasti produktu piegādes apmaksā ar atlikto maksājumu no 30 līdz 60 dienām. Mēs naudu ieskaitām pārdevēja kontā tajā pašā vai nākamajā dienā. Pēc naudas saņemšanas no pircēja uzreiz ieskaitām pārdevēja kontā atlikušo 10% naudas summu.

Kādus faktoringa veidus piedāvājat?

Regresa pakalpojuma gadījumā ir zemākas izmaksas un pircēja maksātnespējas risks paliek pārdevējam. Bezregresa faktoringa gadījumā mēs uzņemsimies pircēja maksātnespējas risku, nodrošinot avansa apmēru.

Ja klients izvēlas konfidenciālo faktoringa pakalpojumu, viņš izmanto visas faktoringa priekšrocības bez nepieciešamības informēt klientus.

Savukārt faktoringa ar kredītu apdrošināšanu izvēles gadījumā pircēja maksātnespējas un ilgstošas nemaksāšanas risks ir apdrošināts.

Kāda ir maksa par faktoringa pakalpojumu?

Tā ir vienāda ar aizdevumu procentu likmēm, no 5% līdz 12% gadā. Procentu likme ir atkarīga no apjoma, no uzņēmuma lieluma un no finansējamajām naudas summām.

Mūsu piedāvātā faktoringa pakalpojuma priekšrocība salīdzinājumā ar citiem Latvijas šā pakalpojuma piedāvātājiem ir līguma maksa – mēs to neprasām. Mēs ņemam procentus vien par izmantoto aizdevumu. Tas ir unikāls piedāvājums. Visi pārējie faktoringa pakalpojuma sniedzēji, tostarp bankas un nebanku pakalpojuma sniedzēji, prasa maksu par līgumu.

Cik liela ir šī līguma maksa, ko klients ietaupa, izmantojot PayRay faktoringa pakalpojumu?

Tirgū piedāvātās līguma maksas ir no 0,5 līdz 2% no līgumā uzrādītās naudas summas.

Mēs apmaksājam pārdevēja mums iesniegto rēķinu. Kad saņemam samaksu no pircēja, pārdevējam apturam aizdevumu procentu rēķināšanu.

Vēlamies godīgi ienākt tirgū un darboties pēc godīgiem noteikumiem. Nereti ir tā – pārdevējs noslēdz līgumu, piemēram, par 100 000 eiro, un samaksā faktoringa pakalpojuma sniedzējam 1000 eiro lielu komisijas naudu. Tomēr pārdevējs neizmanto visu viņam piešķirto faktoringa summu. Iznāk pārmaksāt.

Mūsu gadījumā, ja noslēdz līgumu par 100 000 eiro un izmanto, piemēram, 70 000 eiro, godīgi samaksā par 70 000 eiro izmantošanu. Ar šādu mūsu kompānijas filozofiju ienācām Latvijas tirgū, kur visi tirgus dalībnieki prasa komisijas maksu par faktoringa līgumu slēgšanu. Mēs uzskatījām, ka godīgāk ir prasīt maksu vien par izmantoto aizdevumu.

Ar kādu nozaru komersantiem vēl sadarbojaties?

Ļoti labprāt atbalstām eksportējošos uzņēmumus. Esam jau noslēguši vairākus līgumus ar eksportētājiem. Finansējam pilnīgi visus ražojumus, sākot no metāla un kokmateriāliem līdz pārtikas produktiem. Sadarbojamies arī ar vietējo piegāžu ķēžu dalībniekiem. Visos gadījumos, kad ir izmantots atliktais maksājums, nākam palīgā ar bezķīlas finansējumu.

Aizdevumus labprāt izsniedzam ražotājiem un visām Latvijas tautsaimniecības mugurkaula nozarēm, tostarp kokapstrādei. PayRay nav ierobežojumu kādas nozares kreditēšanai.

Kādas valsts naudas kapitāls ir ieguldīts PayRay bankā?

Tas ir Itālijas kapitāls. Bankā naudu ir ieguldījuši divi Itālijas investīciju baņķieri. Viņi 2018. gadā Lietuvā nodibināja faktoringa kompāniju.

Kā sokas mātes uzņēmumam Lietuvā?

Notiek ļoti strauja izaugsme. Lietuvas uzņēmējiem ļoti patīk faktoringa pakalpojums bez komisijas maksas ar pircēja apdrošināšanu, kreditēšanu un ātru lēmumu pieņemšanu. PayRay Lietuvā aizvadīto gadu noslēdza ar 35 miljonu eiro lielu faktoringa un kredītportfeli. Gadu agrāk tas bija vien 11 miljonu eiro liels. Nākamais solis būs darbības uzsākšana arī Igaunijā. Mana pieredze finanšu nozarē ir vairāk nekā 20 gadus ilga, un tā ļoti palīdz izvērtēt un saprast klientus.

Kādi ir PayRay tālākie plāni Latvijā?

Mūsu pamatmērķis ir palīdzēt augt vietējiem uzņēmējiem visos Latvijas reģionos. Tāpēc turpināsim paplašināt darbību, ieviešot jaunus kreditēšanas produktus, tostarp gada beigās sāksim piedāvāt līzinga pakalpojumus juridiskām personām.

SIA PAYRAY, Lietuvas PayRay Bank

UAB meitas uzņēmums

Dibināšanas gads: 2020.

Pamatkapitāls: 1 miljons eiro

Īpašnieki: divi Itālijas investīciju baņķieri

Piedāvātie pakalpojumi: īstermiņa un ilgtermiņa kreditēšana, faktoringa pakalpojums; noslēgts līgums ar ALTUM par garantiju piešķiršanu aizdevumiem;

www.payray.bank/lv–lv

