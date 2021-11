Foto: Paula Čurkste/LETA

Paziņo, cik seniori Latvijā vēl nav saņēmuši pirmo poti pret Covid-19







Neskatoties uz vakcinācijas aptveres pieaugumu senioru vidū, Latvijā arvien pirmo poti pret Covid-19 nav saņēmuši 165 000 senioru, šorīt intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” atzina Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Viņa stāstīja, ka šobrīd liels akcents tiek likts uz to, lai palielinātu pirmreizējo vakcinācijas pret Covid-19 apjomu tieši iedzīvotāju vidū virs 60 gadiem.

“Šobrīd mēs jūtam atdevi no ģimenes ārstu, pašvaldību un Nevalstisko organizāciju iniciatīvām īpaši uzrunāt seniorus vakcinēties. Tāpēc būtiski tiek pārorganizēts vakcinācijas process, tādējādi lielu uzmanību liekot uz izbraukuma vakcināciju rīkošanu, kas ļauj sapotēt seniorus tuvumā viņu dzīvesvietām,” stāstīja Juhņēviča.

Viņasprāt, lielu ieguldījumu ir devuši tieši ģimenes ārsti, kuriem tika lūgts līdz 7.novebrim apzināt savus pacientus un personīgi uzrunāt seniorus vakcinēties. “Mēs redzam, ka seniori ir gatavi vakcinēties un to arī darīs,” piebilda Juhņēviča.

Saruna ar Evu Juhņēviču:

Jau ziņots, ka oktobra sākumā starp visām pirmajām potēm pret Covid-19 iedzīvotāji vecumā virs 60 gadiem veidoja 19%, taču mēneša beigās šis rādītājs audzis līdz 33%, aģentūrai LETA norādīja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

Vaicāti, vai šobrīd kopsummā sarukušais pirmo devu īpatsvars iepretim otrajām devām nerada bažas, nodaļā atzīmēja, ka pašreizējā prioritāte ir tieši iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem primārā vakcinācija pret Covid-19.

Mēneša laikā pieaugušo pirmo devu īpatsvaru senioru vecuma grupās nodaļā saskata kā svarīgu, jo notikusi aktīva pašvaldību un ģimenes ārstu iesaiste senioru vakcinācijas procesā.

Pēc nodaļā paustā, otrā būtiskā tendence šobrīd ir pirmo pošu īpatsvars konkrēti iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem. Šobrīd no 60% līdz 64% no šajā vecuma grupā izlietotajām vakcīnām bija pirmās devas, kas liecinot par stabilu senioru vakcinācijas aptveres augšupeju.

Kā ziņots, vakcinācijas pret Covid-19 temps šonedēļ Latvijā būtiski neatšķiras no pagājušās nedēļas, taču ar katru dienu samazinās to cilvēku īpatsvars, kuri tiek vakcinēti pirmreizēji, liecina aģentūras LETA veiktie aprēķini, izmantojot Nacionālā veselības dienesta apkopotos datus.

Pagājušās nedēļas pirmdienā 78,72% no visiem poti pret Covid-19 saņēmušajiem bija tādi, kuri pret šo slimību vakcinējās pirmo reizi. Pēc tam pirmreizēji vakcinēto cilvēku īpatsvars ar katru dienu saruka, un šāda tendence turpinās arī šonedēļ. No visiem otrdien vakcīnu pret Covid-19 saņēmušajiem pie pirmreizējās potes ticis 53,71%, bet pārējie saņēmuši otro devu vai balstvakcīnu, liecina dienesta dati.