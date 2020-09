Paziņo, kurās piecās pašvaldībās reģistrēti jaunie Covid-19 gadījumi

Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Aizvadītajā diennaktī atklātie Covid-19 gadījumi reģistrēti kopumā piecās pašvaldībās, tostarp Rīgā un Daugavpilī, kā arī Ķekavas, Olaines un Aglonas novados, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkoptie dati.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem 11 jaunajiem inficētajiem pieci reģistrēti Rīgā, bet Daugavpilī un Ķekavas novadā katrā reģistrēti divi saslimušie. Vēl pa vienam inficētajam reģistrēts Olaines un Aglonas novados.

Līdz ar to Rīgā pašlaik ir 48 ar Covid-19 inficētie, Daugavpilī – 13, Olaines novadā – deviņi, Aglonas novadā – astoņi, bet Ķekavas novadā – divi. Ķekavas novads bija viena no tām pašvaldībām, kur līdz šim vairs nebija Covid-19 pacientu.

Pieci no aizvadītajā diennaktī atklātajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet trīs – vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Pa vienam inficētajam ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Viens no inficētajiem ir vecāks par 70 gadiem.

Jau ziņots, ka aizvadītās diennakts laikā Latvijā kopumā veikti 2397 Covid-19 testi, atklājot 11 jaunus saslimšanas ar Covid-19 gadījumus, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie ir Covid-19 slimnieku kontaktpersonas, bet četras personas atgriezušās no ārvalstīm, tostarp Krievijas, Igaunijas un Francijas. Vēl četrām personām infekcijas avots tiek precizēts, tādējādi epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 270 097 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1443 personas un 1234 izveseļojušās, bet 35 mirušas.

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 209 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.