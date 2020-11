Foto: AFP/Scanpix/LETA

Paziņo, kurās pilsētās visvairāk jauno Covid-19 gadījumu skaits





Lielākā daļa jeb 59% aizvadītajā diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā un Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī galvaspilsētā reģistrēti 173 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1545 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 45 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 277 cilvēkus.

Tikmēr 15 jauni inficētie reģistrēti Krāslavas novadā, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits sasniedzis 56 cilvēkus. Savukārt Liepājā ir reģistrēti 14 jauni saslimušie, kur pēdējās divās nedēļās kopā saslimuši 86 cilvēki.

Jūrmalā reģistrēti septiņi jauni ar Covid-19 saslimušie, un tur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits sasniedzis 68 cilvēkus. Seši jauni saslimušie atklāti Babītes novadā, kur pēdējās divās nedēļās kopā saslimuši 23 cilvēki. Vēl pa pieciem jauniem inficētiem reģistrēti Ventspilī un Riebiņu novadā. Ventspilī kopējais 14 dienu saslimušo skaits ir desmit, bet Riebiņu novadā – deviņi cilvēki.

Pa četriem jauniem saslimšanas gadījumiem reģistrēti – Ādažu, Balvu, Bauskas, Garkalnes, Ķekavas un Stopiņa novados, pa trim – Kuldīgas, Limbažu, Ogres, Ropažu, Salaspils un Talsu novados. Vēl virknē pašvaldību reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies Priekules novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Savukārt pēdējo divu nedēļu laikā neviens jauns saslimušais nav reģistrēts Cesvaines novadā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā – 1545, Daugavpilī – 277, kā arī Liepājā – 86 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī visvairāk inficētajiem ir vecuma grupā no 40 līdz 49, kur kopā saslimuši 74 cilvēki, seko vecuma grupa no 70 gadiem un vairāk, kur ar Covid-19 saslimuši 70 seniori, savukārt 53 saslimušie ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 367 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī konstatētais sasirgušo skaits, liecina SPKC apkopotie dati.

Pagājušajā diennaktī arī veikts līdz šim lielākais Covid-19 testu skaits – 7564, un 4,85% gadījumu tie bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī miruši trīs Covid-19 pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanas ar Covid-19. Divi mirušie pacienti bijusi vecuma grupā no 70 līdz 75 un vēl viens – no 90 līdz 95 gadiem. Līdz šim ziņots par 88 personu nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 7119 personām, savukārt no Covid-19 līdz izveseļojušās 1444 personas.

Iepriekš augstākais vienā diennaktī atklātais gadījumu skaits bija 4.novembrī, kad tika konstatēti 313 Covid-19 gadījumi.