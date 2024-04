Foto: Artis Veigurs

Pēc dzestras nakts svētdien Latvijā daudzviet uzspīdēs saule







Nākamā nakts Latvijā gaidāma dzestra, bet svētdien daudzviet uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī mākoņu daudzums virs Latvijas būs mainīgs, bet vairāk mākoņu būs dienvidaustrumu rajonos. Vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, pārsvarā slapjš sniegs un lietus. Autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo atsevišķos posmos ceļi var būt slideni, kā arī austrumu rajonos veidosies migla un dūmaka.

Gaiss atdzisīs līdz pat +1, -4 grādiem, vietām dienvidaustrumu rajonos temperatūra būs ap +1, +2 grādiem. Pūtīs lēns ziemeļrietumu, ziemeļu vējš.

Rīgā naktī mākoņu daudzums būs mainīgs un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs ap nulli.

Svētdien starp mākoņiem lielā teritorijas daļā uzspīdēs saule, bet austrumos debesis būs mākoņainākas. No rīta un vakarā vietām gaidāmi nokrišņi – pārsvarā lietus, no rīta arī slapjš sniegs, tāpēc no rīta atsevišķos posmos ceļi var būt slideni.

Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, kas pēcpusdienā jūras piekrastē pastiprināsies un kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +3, +8 grādi, bet austrumu rajonos +9, +12 grādi.

Rīgā dienā saule mīsies ar mākoņiem un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +5, +7 grādiem.