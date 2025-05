“Arī saldējumu var dekorēt ar burkānu skaidiņām!” Meitenes Latvijā radījušas inovatīvu un veselīgu produktu no burkāniem Linda Tunte

Ar mani sazinājās kāda ļoti sirsnīga meitene – Paula Celmiņa. Viņa ir vien 16 gadus jauna, taču mērķtiecība jūtama pat telefona sarunā! Viņa kopā ar domubiedriem radījusi inovatīvu produktu no mūsu pašu valsts garduma – burkāniem.

Jau ar pirmajiem teikumiem, kuros viņa pastāsta par produktu, esmu ieinteresēta. Saldās burkānu skaidiņas daļēji aizvieto cukuru, tāpēc ir lieliski piemērotas kā dažādu gardumu dekors. Bet – par visu pēc kārtas!

Sākumā jāpastāsta par programmu, kuras ietvaros jauniešu grupa darbojas!

Programma Future Heroes Latvijā tika uzsākta 2020. gadā ar British Council atbalstu. To īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar LR Klimata un Enerģētikas ministriju, SEB banku, Riga TechGirls, RTU Riga Business School, Stockholm School of Economics, Future Heroes Estonia globālo kustību un citiem partneriem. Tā ir bezmaksas līderības un uzņēmējdarbības programma meitenēm no visas Latvijas vecumā no 14 līdz 17 gadiem, un projekta ietvaros meitenes apgūst biznesa pamatus.

Šī programma ir viengadīga, kas nozīmē, ka katru gadu var pietekties jaunas meitenes.

Visas meitenes, kas šogad pieteicās Future Heroes projektam, pēc nejaušības principa tika sadalītas 10 komandās (katrā komandā 5 meitenes), un katrai komandai ir jāveido savs produkta prototips, kuru nevar pārdot, jo meitenēm vēl nav 18 gadi, bet sava ideja/produkts ir jāpopularizē.

Komandas savā starpā sacenšās par punktiem, kurus iegūst izpildot dažādus uzdevumus, kuri saistīti ar sava produkta popularizēšanu – organizējot pasākumus, kuros stāsta par produktu, veidojot Instagram kontu, kā arī popularizējot produktu medijos (TV, radio, žurnālos, avīzēs vai par mūsu produktu savos sociālajos tīklos stāsta populāra persona).

Bet kāda tad ir šo meiteņu ideja?

Paula stāsta: “Mūsu “uzņēmumu” sauc “Sprinkies, un komandā esam 5 meitenes: es, Zlata, Liza, Zīle, Yagmur. Mūsu komanda atrada problēmu: cilvēki ikdienā uzturā lieto pārāk daudz cukura, jo viņi vēlas ēst estētisku un skaisti izdekorētu ēdienu, bet parasti šie dekori ir no cukura. Mūsu komanda izdomāja alternatīvu šiem cukura dekoriem, kurus katrs pats var izgatavot mājās- Sprinkies burkānu skaidiņas. Tie ir sīki sakapāti burkāni, kurus pēc tam izžāvē 50 grādos cepeškrāsnī, līdz tie ir sažuvuši. Tādējādi mūsu dekori ir koši, krāsaini, veselīgi, nesatur krāsvielas un konservantus. Sprinkies var lietot arī mazi bērni, jo tas ir dabisks produkts. Šīs te burkānu skaidiņas var izmantot ne tikai kā dekoru saldajiem ēdieniem (saldējumam, pudiņam, tortēm utt), bet arī kā piedevu un dekoru sāļajiem ēdieniem (zupās, putrās, mērcēs utt).”

Vairāk par “Sprinkies” darbošanos var uzzināt viņu “Instagram” kontā.

Šī nav reklāma, jo šis pagaidām vēl nav bizness. Taču tā ir ideja, kas, iespējams, var noderēt arī citiem, jo meitenes iedrošina, ka burkānu skaidiņu pagatavošanai nepieciešami vien burkāni un pacietība.

Lai izdodas arī turpmāk! Un, kas zina, varbūt nākotnē “Sprinkies” labumi kļūst par vienu no Latvijas firmas zīmēm.

