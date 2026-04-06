Foto: Scanpix/REUTERS
Irānas trieciens ASV flotes bāzei Bahreinā

Šis ir pēdējais mēģinājums izvairīties no nopietnas kara eskalācijas… ASV un Irāna cenšas vienoties par pamieru 0

LETA
12:11, 6. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV un Irāna, piedaloties reģionālo starpnieku grupai, apspriež iespējamā 45 dienu pamiera nosacījumus, kas varētu novest pie kara izbeigšanas, raksta izdevums “Axios”, atsaucoties uz avotiem.

Laikraksta sarunu biedri uzskata, ka izredzes panākt vienošanos tuvāko 48 stundu laikā ir niecīgas, taču šis ir pēdējais mēģinājums izvairīties no nopietnas kara eskalācijas.

Saskaņā ar avotu sniegto informāciju ASV un Izraēlai ir gatavs plāns masveida triecieniem Irānas enerģētikas objektiem. “Axios” sarunu biedri norāda, ka Tramps pagarinājis ultimāta termiņu Irānai, lai dotu pēdējo iespēju panākt vienošanos. Tramps svētdienas vakarā publicēja paziņojumu bez paskaidrojuma: “Otrdiena, 20.00 pēc austrumu laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika).”

Pakistāna, Ēģipte un Turcija ir iesaistītas sarunās kā starpnieki. Sarunas notiek arī ar Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Irānas ārlietu ministra Abasa Aragči sarakstes starpniecību. Saskaņā ar vienu no avotiem Trampa administrācija pēdējās dienās ir nodevusi Irānai vairākus priekšlikumus, taču līdz šim Teherāna nav pieņēmusi nevienu no tiem.

Tramps sestdien brīdināja, ka Irānai ir atlikušas 48 stundas, lai izpildītu Vašingtonas prasības, pretējā gadījumā tai draud elle. Nākamajā dienā ASV prezidents publicēja skarbāku ierakstu, kurā Irānas līderus nosauca par “trakiem izdzimteņiem” un pavēstīja, ka, ja viņi neatvērs Hormuza šaurumu, tad “dzīvos ellē”.

