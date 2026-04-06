Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Alex Brandon, Pool)

“Tas notiks četru stundu laikā!” Tramps sola iznīcināt visus Irānas tiltus un elektrostacijas, ja netiks panākta vienošanās 0

22:10, 6. aprīlis 2026
Jau vēstījām, ka Irāna noraidīja ierosināto pamieru karā ar ASV un Izraēlu. ASV prezidents Donalds Tramps uz to reaģējis, paziņojot, ka četru stundu laikā tiks iznīcināti visi Irānas tilti un elektrostacijas, ja netiks ievērots viņa noteiktais miera līguma termiņš.

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paziņoja, ka armijai ir kara plāni četru stundu laikā iznīcināt visus Irānas tiltus un elektrostacijas, ja netiks ievērots viņa noteiktais miera līguma termiņš.

“Mums ir plāns – pateicoties mūsu militārajam spēkam -, saskaņā ar kuru visi tilti Irānā tiks iznīcināti līdz rītdienas plkst. 12 naktī, visas elektrostacijas Irānā tiks slēgtas, degs, eksplodēs un vairs nekad netiks izmantotas,” preses konferencē teica Tramps.
“Es runāju par pilnīgu iznīcināšanu līdz plkst. 12 (pusnaktij), un tas notiks četru stundu laikā – ja mēs to vēlētos.”

Tramps iepriekš noteica, ka līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) Irānai jāpiekrīt Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai.

