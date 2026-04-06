“Tas notiks četru stundu laikā!” Tramps sola iznīcināt visus Irānas tiltus un elektrostacijas, ja netiks panākta vienošanās 0
Jau vēstījām, ka Irāna noraidīja ierosināto pamieru karā ar ASV un Izraēlu. ASV prezidents Donalds Tramps uz to reaģējis, paziņojot, ka četru stundu laikā tiks iznīcināti visi Irānas tilti un elektrostacijas, ja netiks ievērots viņa noteiktais miera līguma termiņš.
“Es runāju par pilnīgu iznīcināšanu līdz plkst. 12 (pusnaktij), un tas notiks četru stundu laikā – ja mēs to vēlētos.”
Tramps iepriekš noteica, ka līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) Irānai jāpiekrīt Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai.