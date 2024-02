Pēc pusgada “Pasažieru vilciens” varētu nodrošināt divus Rīga-Liepāja reisus dienā; notiek dīzeļvilcienu kapitālais remonts

Jauno elektrovilcienu “Vivi” pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023 Foto: Evija Trifanova/LETA

AS “Pasažieru vilciens” (PV) plāno no 2024.gada 1.septembra atklāt otro ikdienas reisu Liepājas virzienā, nodrošinot iespēju no Liepājas uz Rīgu un pretējā virzienā braukt divas reizes dienā, aģentūrai LETA pavēstīja PV pārstāvji.

Vienlaikus kompānijā norāda, ka gala lēmumu par to, kuros dīzeļvilcienu maršrutos palielināt reisu skaitu, pieņem Autotransporta direkcija (ATD).

Tāpat PV pārstāvji skaidro, ka uzņēmums veic dīzeļvilcienu kapitālos remontus, lai palielinātu ritošā sastāva pieejamību.

“Gatavojamies no 2024.gada 1.septembra palielināt pasažieru pārvadājumiem pieejamo dīzeļvilcienu skaitu ar vienu sastāvu. Proti, ja šobrīd reisus izpildām ar līdz 19 dīzeļvilcieniem, no 1.septembra būs pieejami 20 dīzeļvilcieni,” skaidro PV pārstāvji.

Tādējādi ar šo sastāvu plānots atklāt otro ikdienas reisu Liepājas virzienā.

Vienlaikus uzņēmumā atgādināja, ka patlaban notiek ATD izsludinātā konkursa par bateriju elektrovilcienu iepirkumu otrā kārta, ar kuru visvairāk varēs palielināt ritošā sastāva pieejamību ārpus elektrificētajām līnijām.

Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija (ATD) 2023.gada novembrī izsludinājusi iepirkuma konkursa otro kārtu deviņu akumulatoru bateriju elektrovilcienu (BEMU) iegādei.

ATD iepriekš informēja, ka atklātā konkursa pirmajā kārtā visi trīs konkursa kandidāti – Spānijas “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles”, Čehijas personu apvienība “Škoda Transportation – Škoda Vagonka” un Polijas “Stadler Polska” – tika atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumā noteiktām prasībām un otrajā kārtā tiek aicināti iesniegt savus piedāvājumus BEMU iegādei līdz 2024.gada 1.martam.

Tāpat ATD norādīja, ka, izmantojot ES fondu līdzfinansējumu un Latvijas valsts budžeta finanšu resursus, paredzēts iegādāties deviņas pasažieru pārvadāšanai paredzētu akumulatoru bateriju elektrovilcienu vienības, taču iepirkuma dokumentācijā ir paredzēta iespēja papildu finanšu iespēju rašanas gadījumā iegādāties vēl papildu vienības.

Paredzēts, ka jaunie bateriju elektrovilcieni kursēs maršrutos Bolderāja-Rīga-Sigulda, Rīga-Madona un Rīga-Dobele, taču iespējami arī citi maršruti, piemēram, perspektīvā aptverot arī citus galamērķus, kā Cēsis, Valmiera un citas pilsētas.

ATD atklātu konkursu par deviņu jaunu akumulatoru bateriju elektrovilcienu piegādi izsludināja 2022.gada aprīlī, bet 2022.gada augustā ATD ziņoja, ka iepirkumā par akumulatoru bateriju elektrovilcienu iegādi otrajai kārtai izvirzīti trīs pretendenti – Spānijas “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles”, Čehijas personu apvienība “Škoda Transportation – Škoda Vagonka” un Polijas “Stadler Polska”.

Savukārt 2023.gada martā valdība atbalstīja akumulatoru bateriju elektrovilcienu iegādei nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 74,4 miljoniem eiro, kā arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) segšanai nepieciešamo 15,624 miljonu eiro piešķiršanu Satiksmes ministrijai (SM) no valsts budžeta pēc vajadzības līdz 2026.gada beigām.

Plānots, ka septiņi ar Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna atbalstu iegādātie vilcieni tiks piegādāti līdz 2026.gada beigām un kursēs Rīgā un Pierīgā, savukārt vēl divu vilcienu iegāde tiks līdzfinansēta no ES fondu 2021.-2027.gada finansējuma, tostarp Kohēzijas fonda finansējuma, un tos varēs izmantot neelektrificētajās līnijās.



















































































































