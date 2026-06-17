PEPCO Latvijā.
PEPCO Latvijā.
Foto – LETA

“Būs mazliet dārgāk…” Pircēja pie kases piedzīvo negaidītu cenu starpību, un tas kalpo kā atgādinājums pārbaudīt čekus 0

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LA.LV
13:47, 17. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Sociālo mediju platformā “Threads” izvērsusies plaša diskusija pēc tam, kad kāda sieviete dalījās ar nepatīkamu pieredzi veikalā. Pircēja stāsta, ka precei bija norādīta viena cena, taču pie kases izrādījies, ka jāmaksā ievērojami vairāk.

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Kristīne platformā “Threads” raksta: “Paņemu piepūšamo baseinu, cena uz kastes 10 eiro, eju maksāt. Kasē – 15 eiro. Pārdevēja: “Būs mazliet dārgāk!” Mazliet??? +50% ir mazliet. Atteicos. Nav jau problēma samaksāt 15 eiro, bet tīri principa pēc neņēmu.

Kad strādāju tirdzniecībā, mums bija noteikums, ka jāpārdod pa tādu cenu, kāda ir uz cenu zīmes (ja kasē tāda vairāk, jātaisa atlaide).

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Šādi nav pirmā reize, tāpēc esam vērīgi pie kases.”

Komentāru sadaļā daudzi dalījās ar līdzīgu pieredzi, savukārt citi atgādināja par pircēju tiesībām.

Laura raksta: “Jums kā klientam ir visas tiesības pieprasīt to cenu, kas ir uz produkcijas. Viņiem nav tiesību atteikt to nomainīt. Vienīgā reize, kad viņi drīkst nemainīt cenu, ir tad, ja cena ir uzlīmēta no citas preces.

Tajā gadījumā, ja cena bija norādīta pareizajai precei, pēc Latvijas likumdošanas tā ir jānomaina obligāti.”

Tikmēr kāda cita lietotāja atzīst, ka viņas pieredze bijusi pretēja – pie kases prece maksājusi pat lētāk nekā norādīts cenu zīmē.

Arī Marija iesaistās diskusijā: “Lai kasiere pati samaksā to starpību, ja jau tikai “mazliet vairāk”. Kaut gan nevar saprast, tā ir nolaidība – laicīgi nenomaina cenas, vai apzināti klientu ķer uz muļķi?”

Savukārt Renāte stāsta, ka līdzīgā situācijā problēma atrisināta bez strīdiem. “Man tieši tā ir bijis, bet pat nepaspēju neko pateikt, kad pārdevēja jau pasauc maiņas vadītāju un kasē nomaina cenu uz to, kas ir uz preces. Un ne vienu reizi vien,” raksta sieviete.

Arī Juta atzīst, ka vienmēr rūpīgi pārbauda čekus: “Ak, cik šis ir bieži gadījies, dažreiz lētāk, dažreiz dārgāk, tāpēc vienmēr skatos čekus, jo bieži, saskaitot galvā gala summu pirms maksāju, kaut kā nesakrīt ar to summu, kuru pārdevēja nosauc. It sevišķi jaunās kolekcijas precēm.”

Jāpiebilst, ka vēlāk veikalā pie konkrētās preces bija redzama jau pareizā cena. Nav zināms, vai tas noticis saistībā ar publikāciju vai citu iemeslu dēļ, taču pašlaik cenu neatbilstība ir novērsta, tāpēc līdzīgiem pārpratumiem attiecībā uz šo preci turpmāk nevajadzētu rasties.

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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