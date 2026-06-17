“Tikai darbaspēks nemaksā neko!” Ļaudis diskutē par dzīves dārdzību Latvijā – kas maksā daudz vairāk, nekā vajadzētu? 0
Dzīves dārdzība ir tēma, kas regulāri raisa diskusijas Latvijas iedzīvotāju vidū. Gan veikalos, gan saņemot rēķinus par dažādiem pakalpojumiem, daudziem rodas sajūta, ka cenas atsevišķām precēm un pakalpojumiem ir kļuvušas nesamērīgi augstas. Vieni norāda uz mājokļu cenām, citi – uz pārtiku, veselības aprūpi vai ikdienas higiēnas precēm.
Tieši šādu diskusiju sociālajā tīklā “Threads” aizsācis kāds lietotājs, uzdodot vienkāršu jautājumu: “Kas šobrīd Latvijā maksā daudz vairāk, nekā tam vajadzētu maksāt?”
Komentāru sadaļā cilvēki nosaukuši virkni preču un pakalpojumu, kuru cenas, viņuprāt, vairs nav samērīgas ar iedzīvotāju ienākumiem. Daži minējuši pavisam ikdienišķas lietas, ar kurām nākas saskarties ikvienam, savukārt citi norādīja uz konkrētām precēm un pakalpojumiem, kuru sadārdzinājums viņus pārsteidzis visvairāk.
Kāds lietotājs uzskata, ka pārāk dārgi kļuvuši dzīvokļi. Vēl kāds norāda, ka problēma slēpjas ne tikai cenu kāpumā, bet arī atalgojumā, rakstot: “Viss, tikai darbaspēks nemaksā neko – tā uzskata darba devēji.”
Starp atbildēm bieži tika minēta arī pārtika. Daļa komentētāju uzskata, ka tieši ikdienas produktu cenas pēdējos gados kļuvušas īpaši dārgākas.
“Zobu pasta, dezodoranti un vispār pirmās nepieciešamības higiēnas preces,” raksta kāda komentētāja.
Savukārt cita dalās ar savu neseno pieredzi veikalā: “Tieši par šo vakar veikalā domāju – mans mīļais dezodorants (kurš parasti 2,50–2,99 maksā), tagad maksā 6,99, nu kāds sakars, patiesi! Vienkārši interesanti, no kā tās cenas tādas rodas.”
Diskusijā tika pieminēta arī veselības aprūpe. Kāds lietotājs uz jautājumu atbildēja vienkārši: “Zobārsts.” Savukārt cits komentētājs piebilda: “Ļoti daudz cilvēku no Skandināvijas brauc pie mums taisīt zobus, jo te ir lētāk.”
Vēl kāds cilvēks uzskata, ka nesamērīgi dārga kļuvusi medicīna kopumā, savukārt citi minējuši veterinārmedicīnas pakalpojumus un elektrību.
Atsevišķi komentētāji uzmanību pievērsuši konkrētām precēm. Starp tām minēta populārā kūka “Cielaviņa”, skūšanās asmeņi, kā arī sezonas ogas.
“Zemenes 14 eiro kilogramā,” raksta kāda komentētāja, norādot uz cenu, kas viņai šķiet pārspīlēta.
Savukārt kāds tehnoloģiju entuziasts norāda uz datortehnikas cenu pieaugumu: “Cietie diski, atmiņas kartes. Bet tas ir dēļ AI. Salīdzinājumam, cenas ir līdz 3,5 reizēm uzkāpušas.”
Diskusijā netrūka arī ironisku atbilžu. Daži lietotāji uz jautājumu atbildējuši ar vārdiem “Valdība” un “Valsts iekārta”, tādējādi paužot savu neapmierinātību ar situāciju valstī.