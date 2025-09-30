Pēc tikšanās ar Putinu Lukašenko kļuvis “aizdomīgi drosmīgs” – draud Zelenskim ar prezidenta administrācijas ēkas spridzināšanu 0
Neatzītais Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenka, kurš 2022. gadā nodeva savas valsts teritoriju Krievijas karaspēkam pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, pēc tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu “sajuties drosmīgāks” un krievu propagandistiem paziņojis par iespējamu triecienu Bankovai – ielai Kijivā, kur atrodas Ukrainas prezidenta administrācijas ēka.
Krievijas propagandista Pāvela Zarubina aicināts komentēt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska draudus dot triecienu Kremlim, viņš atbildēja:
Viņš arī apgalvoja, ka Krievija Ukrainai izteikusi “labus piedāvājumus”, ar kuriem Aļaskā esot iepazīstināts arī ASV prezidents Donalds Tramps.
“Ja ukraiņi nepieņems šos priekšlikumus, atkārtosies tas, kas bija speciālās operācijas sākumā.
Toreiz vajadzēja apstāties, tad viss austrumu reģions, izņemot Krimu, būtu palicis ukraiņu rokās,” fantazēja Lukašenko.
Uzurpators piebilda, ka labprāt “vienkārši parunātos” ar Zelenski , jo viņam esot, ko teikt Ukrainas prezidentam.
Pēc tam viņš izteica biedējošas prognozes, kas, pēc viņa teiktā, īstenosies, ja karš Ukrainā netiks apturēts.
Lukašenko apgalvoja, ka viņš jau Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākumā esot paziņojis, ka Kijivai, Maskavai un Minskai “jāsēžas pie galda un jāvienojas” par “nesaprotamā” kara izbeigšanu. Pretējā gadījumā “visiem klāsies slikti”.