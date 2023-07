Dziesmu un deju svētki 2023 - dziedātāju fragmenti no skatuves

Koru lielkoncerts "Tīrums. Dziesmas ceļš" Mežaparka estrādē 2023!





Jau piektdien un sestdien transportlīdzekļu satiksme bija ierobežota vai slēgta Ezermalas ielas posmā no Meža prospekta līdz Stokholmas ielai, Meža prospekta posmā no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai, Kokneses prospekta posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam, Viestura prospekta posmā no Meža prospekta līdz Ostas prospektam.

Šajos Meža parka ielu posmos satiksmi ierobežos vai slēgs sestdien arī šodien no plkst.15 līdz koncerta beigām.

Visās minētajās vietās ierobežojumi neattieksies uz sabiedrisko transportu, transportlīdzekļiem ar organizatoru izsniegtām speciālām caurlaidēm un vietējo iedzīvotāju transportlīdzekļiem.

Tāpat līdz pirmdienai, 10. jūlijam satiksmei ir slēgts Ostas prospekts, izņemot izbraukšanu no Mežaparka teritorijas.

Dziesmusvētku dalībnieku un apmeklētāju nokļūšanai uz Mežaparku “Rīgas satiksme” nodrošinās sabiedriskā transporta papildus reisus.