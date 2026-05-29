No pasaules sabiedrības veselības viedokļa trīs cilvēku nāve uz ekspedīcijas kuģa ir visai nenozīmīgs notikums. Pasaules Veselības organizācija ieteica nesatraukties, kuģi sterilizēja, visus kuģa pasažierus un apkalpes locekļus uz ilgāku laiku izolēja, deva viņiem veselīgu pārtiku un šādus tādus profilaktiskus uztura bagātinātājus. Tad nu nolēmu aprakstīt šo un to ap un par vīrusu, ekspedīcijas kuģi un Argentīnu.
Šajā rakstā centīšos nepateikt neko, ko stāstīja profesori.
Hantavīruss
Hantavīruss ir sīks, apaļš vīruss, kura diametrs ir aptuveni 100 nanometri – tik mazs, ka 1000 šādi vīrusi varētu ietilpt cilvēka matu platumā.
Hantavīrusi ir vīrusu ģints, kas pieder pie Hantaviridae ģimenes, to galvenokārt pārnēsā grauzēji, īpaši peles un žurkas. Pasaulē ir vairāk nekā 50 atzītu Hantavīrusu sugu, un infekcija var izraisīt divus atšķirīgus sindromus: hantavīrusa plaušu sindromu, kas izraisa dzīvībai bīstamas plaušu un sirds problēmas, un hemorāģisko drudzi ar nieru sindromu – smagu slimību, kas galvenokārt izpaužas kā nieru bojājums. Uzreiz piebildīšu – Latvijas gadījumā sastopama hantavīrusa infekcija ar nieru bojājumu.
Latvijā hantavīrusu pārnēsā rūsganā meža strupaste (Myodes glareolus), dzeltenkakla pele (Apodemus flavicollis) un svītrainā lauka klaidoņpele (Apodemus agrarius). Meža strupaste pārnēsā Puumala vīrusu, kas ir hantavīrusa paveids, ar kuru nereti sasirgst cilvēki Latvijā. Tiem, kas dzīvo lauku apvidos, saimniecībās, vasaras mājās vai reģionus ar lielu grauzēju populāciju, saskarsmes risks ir ievērojami lielāks. Ziemeļamerikā biežākie hantavīrusa pārnēsātāji ir brūngalvainās peles.
Tomēr šoreiz mūsu uzmanību saista Andu vīrusa variants – vienīgais hantavīrusa tips, kas var tikt pārnests no cilvēka uz cilvēku. Pasaules Veselības organizācija apstiprinājusi, ka vīruss uz kuģa ir Andu hantavīrusa variants (Andes virus). Andu hantavīruss ir vienīgais zināmais hantavīruss, kas spēj izplatīties no cilvēka uz cilvēku. Andu tipa hantavīrusu galvenokārt pārnēsā specifiska grauzēju suga – garastes rīsu žurka (Oligoryzomys longicaudatus). Šī žurka ir mazs grauzējs, kas sastopams galvenokārt Čīlē un Argentīnā.
Primārā inficēšanās notiek saskarē ar inficēto grauzēju ekskrementiem – urīnu, izkārnījumiem vai siekalām, galvenokārt ieelpojot ar vīrusu piesārņotus putekļus vai aerosolus slēgtās telpās, kur grauzēji mitinās. Vīrusa izplatība ir saistīta ar grauzēju populācijas svārstībām – labvēlīgos gados grauzēju skaits strauji pieaug, palielinās arī cilvēku inficēšanās risks. Andu hantavīruss izraisa kardiopulmonālo sindromu, kas ir ļoti smaga slimība ar augstu letalitāti.
Plašākais Andu vīrusa saslimstības uzliesmojums notika 2018./2019. gada ziemā ap Jauno gadu Argentīnā, Patagonijā Epujēnas (Epuyén) ciematā, kurā tika apstiprināti 34 saslimšanas gadījumi, bet 11 pacienti mira. Pirmais saslimušais, jeb kā slengā runā epidemiologi – pacients nulle, bija vietējais galdnieks, kurš, visticamāk, inficējās ar vīrusu, nonākot saskarē ar inficētu savvaļas grauzēju ekskrementiem, lasot sēnes Andu kalnu pakājē. Vīruss strauji izplatījās dažādās kopāsanākšanas vietās – vietējā dzimšanas dienas ballītē, bet pēc tam bērēs. Argentīnas veselības aprūpes iestādes ieviesa stingrus ierobežošanas pasākumus. Aptuveni 100 tuviem kontaktiem tika uzlikts līdz 45 dienu ilgs karantīnas režīms. Šie karantīnas pasākumi veiksmīgi ierobežoja slimības izplatību lauku reģionā, pirms tā varēja izplatīties uz lielpilsētām.
Ekspedīcijas kuģa Hondius gadījumā PVO eksperti pieņem, ka pirmais pasažieris, kas mira no hantavīrusa, visticamāk ar to inficējās Argentīnā. Viņš uzkāpa uz kuģa un izplatīja vīrusu citiem pasažieriem. Te nu pienācis brīdis pastāstīt par ekspedīciju kuģi Hondius, jo šīs vīrusa mikroepidēmijas bīstamība slēpās tajā, ka tas ir mazs ekspedīciju kuģis, kas darbojas attālākajos ūdeņos uz Zemeslodes. Uz kuģa ir tikai viens ārsts, kuģis piestāj attālās vietās ar minimālu medicīnisko infrastruktūru.
Ekspedīciju kuģis Hondius
Kuģim es nebūtu pievērsis uzmanību, ja vien divas reizes savā mūžā nebūtu plānojis uz tā uzkāpt – lai sasniegtu Ziemeļpolu un noskrietu maratonu pāri polam vai lai sasniegtu Antarktīdu. Abas reizes man pasākuma izmaksas bija pārlieku dārgas. Tātad – šis kuģis nav klasisks kruīzu kuģis, bet ļoti dārga ekskpedīcija luksusklases kajītēs un ar izsmalcinātu ēdmaņu.
Hondius ir pirmais pasaulē reģistrētais Polar Class 6 klases kuģis, kas atbilst jaunākajiem un augstākajiem Lloyd’s Register standartiem ledusizturīgiem kruīza kuģiem. Hondius ir viselastīgākais, modernākais un inovatīvākais tūrisma kuģis polārajos reģionos, kas ir pilnībā optimizēts izpētes braucieniem, nodrošinot vislabāko tiešo saskarsmi ar Arktiku un Antarktīdu. Ar kuģi pārvietojas 170 pasažieri 80 kajītēs, un šos ļaudis apkalpo 57 cilvēku apkalpe un 13 gidi. Kuģis tiek uzskatīts par videi draudzīgāko kuģi polārajos ūdeņos, izmanto LED apgaismojumu, tvaika apkuri, bioloģiski noārdāmas krāsas un smērvielas, kā arī modernas enerģijas pārvaldības sistēmas, kas uztur degvielas patēriņu un CO2 līmeni minimālā līmenī. Ceļojot ar Hondius, var baudīt eksotiskas ainavas un dzīvnieku pasauli pēc iespējas vairāk, vienlaikus ietekmējot dabu pēc iespējas mazāk.
Tipiskā ceļojumā pasažieri ir vecumā no 30 līdz 80 gadiem, bet lielākā daļa parasti ir vecumā no 60 līdz 70 gadiem. Ekspedīcijas piesaista neatkarīgus ceļotājus no visas pasaules, kurus raksturo liela interese par attālu reģionu izpēti. Neaprakstīšu kajītes un komfortu, bet norādīšu, ka viss paredzēts pasažieru labbūtībai. Ar cietkorpusa piepūšamajām Zodiac laivām pasažieri tiek nogādāti uz salām, īpašām vietām Ziemeļu ledus okeānā vai Antarktīdā. Braucieni izmaksā sākot no 7 tūkstošiem eiro nedēļas kruizā vasarā ap Špicbergenu līdz 22 tūkstošiem Arktikā vai Antarktīdā. Es te neapspriežu braucienus grand suite kajītēs ar balkoniem, šādi braucieni ir vēl ievērojami dārgāki.
Hantavīrusa Andu varianta simptomi un ārstēšana
Tas, kam pasaule pievērsa uzmanību – saslimstībai un trīs cilvēku nāvei uz Hondius kuģa, bija hantavīrusa kardiopulmonālais sindroms, šis sindroms parasti sākas ar gripai līdzīgiem simptomiem. Inkubācijas periods, proti, laiks no saskares ar slimību līdz simptomu parādīšanās brīdim – ir 4–8 nedēļas. Simptomi ir drudzis, galvassāpes, muskuļu sāpes, klepus, un tie var ilgt pāris dienas vai nedēļu, bet patiesās bažas saistībā ar hantavīrusu rada sirds un plaušu sindroms, kura gadījumā var notikt strauja veselības pasliktināšanās. Ja nu tas ir atnācis, mirstības rādītājs ir augsts – slimība var strauji izraisīt šķidruma uzkrāšanos plaušās, kas savukārt izraisa elpošanas mazspēju.
Bērniem un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu vai hroniskām slimībām hantavīrusa infekcijas gadījumā ir lielāka varbūtība saslimt ar smagu slimību un no šīs slimības nomirt.
Latvijā – zems risks saslimt ar hantavīrusu
Andu vīrusa pie mums nav, un šobrīd iespējas saslimt ar kardiopulmonālo sindromu, inficējoties ar hantavīrusu, mums nav. Latvijas peles pārnēsā Puulmana vīrusu , kas var radīt hemorāģisko drudzi ar nieru sindromu – smagu slimību, kas galvenokārt izpaužas kā nieru bojājums. Šis nieru sindroms izpaužas ar drudzi, galvassāpēm, nieru problēmām, zemādas asinsizplūdumiem, aisņošanu no gļotādām (no organisma atverēm), bet smagos gadījumos vecākiem pacientiem ar hroniskām slimībām var iestāties šoks.
Vispārējai sabiedrībai hantavīruss rada zemu risku. Lai inficētu cilvēkus, vīrusam ir nepieciešami specifiski apstākļi, piemēram, ilgstoša aerosolizētu daļiņu ieelpošana. Turklāt lielākā daļa grauzēju populāciju nav šī vīrusa nēsātājas, un lielākā daļa cilvēku nekad nenonāk saskarē ar meža grauzējiem.
Nav specifiskas ārstēšanas vai zāļu pret hantavīrusa infekciju, lai gan pretvīrusu zāles ribavirīns ir izrādījies efektīvs attiecībā uz variantu, kas izraisa nieru mazspēju (hantavīrusu izraisītu slimību, kas reti vērojama arī pie mums). Ribavirīns ir neefektīvs pret plaušu un sirds bojājumiem Andu vīrusa infekcijas gadījumā.