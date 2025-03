Pēteris Apinis: Valdības prioritāte – demogrāfija; viens no puzles gabaliņiem šajā programmā – zēnu vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu Pēteris Apinis

Evika Siliņa kā vienu no prioritātēm nosaukusi demogrāfiju. Ļoti prātīga izvēle ar dažiem noteikumiem – jautājumu nedrīkst uzticēt darba grupai, uzdevumam jābūt vienam mērķim – bernu dzimstības celšanai, par apakšmērķi jānosaka – katrs jaunpiedzimis bērns mums ir svarīgs un valsts uzdevums ir salikt puzli, kas rada priekšnoteikumus Latvijas sievietei šo konkrēto bērnu dzemdēt.

Lieta tāda, ka dzimstības palielināšanu praktiski nevar panākt, par 10% palielinot pabalstu, kā arī sniedzot atlaides mājokļa kreditēšanai, vēl mazāk to sniedz Saeimas komisijas ieteikumi apmaksāt kontracepciju konkrētām sieviešu grupām. Jebkura darba grupa, kas tiek sastādīta no dažādu ministriju ierēdnēm, ir paredzēta neveiksmei, jo balstās uz katras darba grupas dalībnieces personisko pieredzi, pie kam katra no šīm darba grupas dalībniecēm nemaz nepaspēj izteikties lielā dalībnieču skaita dēļ. Demogrāfijas lēmumi var būt efektīgi, ja tos pieņēm politiski augstākajā līmenī un darba kārtībā.

Uzdevu jautājumu globāli lielāko medicīnas laikrakstu un domnīcu vadībai – ar ko sākt valdības centienus palielināt dzimstību, ja Latvija šajā jomā (rēķinot uz vienu fertīlā vecuma sievieti) beidzot ieņem pēdējo vietu pasaulē. Saņēmu diezgan daudz rakstu un ieteikumu, kur galvenais uzstādījums ir – problēma risināma ļoti daudzslāņaini, proti, tikai saliekot puzli no 100 gabaliņiem var kaut nedaudz veicināt dzimstību.

Šobrīd manā rīcībā ir vismaz 50 no iepriekš minētajiem 100 ieteikumiem. Ja es tos visus uzskaitīšu un paskaidrošu, nebūs neviena Latvijā, kas manu rakstu izlasīs līdz galam. Nolēmu rakstīt pa vienam piedāvājumam, kas pats par sevi dzimstību uzlabo minimāli.

Pirmo no priekšlikumiem aizņēmos no šobrīd pasaulē izcilākā medicīnas publicista, Amerikā strādājoša kanādieša ārsta, pētnieka Pītera Atijas (Peter Attia), kurš uzrakstījis arī fantastisku grāmatu par iespējām pagarināt dzīvi. Pīters raksta priekš ārstiem, apkopo medicīnas zināšanas priekš ārstiem. Es katram ārstam iesaku laiku pa laikam paklausīties Pītera podkāstus. Patiesībā Pīters pats ar visu publicistikas apjomu vairs galā netiek, viņam palīdz asistenti un asistentes, un sanāk – nekā labāka pasaulē nav. Man ar Pīteru ir vizuāla līdzība – matu trūkums, viņš ir piecpadsmit gadus jaunāks, bet savā rakstu prasmē man jau sen aisteidies garām, pie kam raksta lielajai angļu valodas auditorijai.

Tad no Pītera komandas es pārņēmu globālā literatūrā veidotu viedokli, ka vismaz par 2% varētu palielināt dzimstību, ja izdotos visus zēnus vakcinēt pret cilvēka papilomas vīrusiem, jo tie samazina puišu neauglību. Manā rīcībā nav informācijas, ka cilvēka papilomas vīrusa infekcija mazinātu sieviešu auglību, bet pieļauju, ka šāda informācija ir ginekoloģēm.

Latvijā zēnus pret cilvēka papilomas vīrusu vakcinē, valsts vakcīnas un vakcināciju apmaksā, bet aptvere ir ļoti nepilnīga. Meiteņu vakcinācija ir daudz veiksmīgāka, kaut arī pēc Covid–19 pandēmijas un Pavļuta vakcinācijas biroja nejēdzību dēļ ir pieaugusi stigmatizācija arī pret meiteņu vakcināciju.

Cilvēka papilomas vīrusa (HPV) infekcija izraisa īslaicīgu vai pilnīgu vīriešu neauglību

Parasti par nepiecieamību vakcinēties pret cilvēka papilomas vīrusu stāsta ginekoloģes. Tādēļ vidējais latvietis ir dzirdējis par to, ka šis vīruss var izraisīt dzemdes kakla vēzi, un to, ka jāvakcinējas pret šo vīrusu ir – lai šo vēzi sievietes nedabūtu. Par vakcinācijas nepieciešamību zēniem uzsvars tiek likts – lai tad, kad zēns būs izaudzis – lai neaiznes šo vīrusu sievietēm dzimumsakaros.

Tas, ko vēlos pastāstīt šajā rakstā – daudz pētījumu liecina, ka daži cilvēka papilomas vīrusa apakštipi var būtiski negatīvi ietekmēt arī vīriešu auglību un reproduktīvo veselību. Ar nosaukumu cilvēka papilomas vīruss mēs saprotam vairāk nekā 200 vīrusus, kuri parasti tiek pārnesti dzimumkontakta ceļā, tie ir ne tikai plaši izplatīti un satopami gan mutē, gan degunā, gan dzimumorgānos un anālajā atverē.

Gandrīz visi seksuāli aktīvi cilvēki kādā dzīves posmā inficējas ar cilvēka papilomas vīrusu, līdz ar to tā ir viena no plašāk izplatītajām seksuāli transmisīvām slimībām. Lielākoties cilvēka papilomas vīrusa infekcija ir nekaitīga. Vairumā gadījumu tā izzūd pati no sevis dažu mēnešu laikā, bieži vien pilnīgi nemanot. Neliela apakšgrupa cilvēka papilomas vīrusu var saglabāties gadiem ilgi un izraisīt noteiktu veidu vēzi. Kā jau nule teicu – visnozīmīgākais ir dzemdes kakla vēzis, cilvēka papilomas vīrusa atsevišķi tipi ir nozīmīgs riska faktors lūpu, mēles, rīkles un anālās atveres vēža gadījumos.

Interesantākais pētījums, kas pierāda cilvēka papilomas vīrusa ietekmi uz vīrieša fertilitāti jeb auglību nāk no Argentīnas, bet līdzīgi pētījumi notikuši dažādās pasaules valstīs. Vīriešiem ar cilvēka papilomas vīrusu ir novērota ievērojami lielāka spermatozoīdu nekroze – šo vīriešu dzimumšūnu bojāejas forma, kas parasti liecina par bojājumu vai slimību. Cilvēka papilomas vīrusa infekcija izraisa DNS bojājumus spermā, negatīvi ietekmējot spermas integritāti un dzīvotspēju.

Šīs atziņas nenozīmē, ka cilvēka papilomas vīrusa infekcija automātiski nozīmē visu spermatozoīdu bojāeju un neauglību. Uzreiz definēsim, ka tikai daži no 200 cilvēka papilomas vīrusa veidiem var izraisīt neauglību vīriešiem. Tāpat pētījumi liek domāt, ka spermas inficēšanās ar cilvēka papilomas vīrusu, gluži tāpat kā ietekme uz auglību – laika gaitā izzūd. Šobrīd tiek veikti pētījumi – cik liela daļa augsta riska cilvēka papilomas vīrusa infekciju rada tik lielas grūtības bērna ieņemšanai, lai tās būtu pamanāmas vai lai būtu nepieciešama medicīniska iejaukšanās.

Tomēr interesantas atziņas nāk no citiem pētījumiem un definē, ka cilvēka papilomas vīruss rada īslaicīgas (taču, iespējams – regulāras) neauglības epizodes, kas var radīt šo vīrieša neauglību tieši tajā dienā un reizē, kad sieviete beidzot ir nolēmusi ieņemt bērnu un viņas olšūna ir tam gatava. Mūsdienu pasaulē, kur cilvēka saziņa un komunikācija notiek internetā un gadžetos, kur viegli satikties facebookā, bet neiespējami – vakarā ar nopietniem nodomiem, vienreizēja neveiksme (īslaicīga neauglība) var izrādīties liktenīga.

Jaunākiem pāriem situāciju vieglāk labot, pie kam – ar vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu; ir pierādīts, ka vakcinācija pēc inficēšanās un neauglības diagnozes noteikšanas efektīvi attīra spermu no vīrusa un palielina ieņemšanas biežumu personām ar cilvēka papilomas vīrusa izraisītu neauglību.

Taču, protams, vakcīnas ir visefektīvākās, ja vakcinācija pret augsta riska cilvēka papilomas vīrusa formām tiek lietota pirms inficēšanās, un patiešām vislabākā iespēja, kā pārvarēt ar cilvēka papilomas vīrusu saistīto neauglību, vakcīnas ir iespēja novērst šī vīrusa izplatību. Esošās vakcīnas ir vērstas pret vairākiem augsta riska cilvēka papilomas vīrusa tipiem. Tikai divās desmitgadēs, kopš tās apstiprinātas, tās ir pierādījušas pārsteidzošu efektivitāti, novēršot augsta riska infekcijas un samazinot saslimstību ar cilvēka papilomas vīrusu saistīto vēzi abiem dzimumiem – papildus vīriešu neauglības mazināšanai.

Protams, ir arī citas iespējas, kā palīdzēt pārvarēt ar cilvēka papilomas vīrusu saistīto neauglību, salīdzinājumā ar vakcīnu pret cilvēka papilomas vīrusu, tās parasti ir dārgas un ilgstošas – un, iespējams, mazāk ticamas (ticamība ir zināšanu līmenis, es piemēram ļoti uzticos Latvijas neauglības ārstēšanas klīnikām). Ja neauglības klīnikā kā pāra neauglības cēlonis tiek konstatēta cilvēka papilomas vīrusa infekcija spermā, pāris joprojām var būt spējīgs ieņemt bērnu, izmantojot dažādas medicīniskās apaugļošanas tehnoloģijas iespējas, piemēram, intrauterīno apaugļošanu vai apaugļošanu in vitro.

Šajā procesā spermu var “mazgāt”, kas likvidē vīrusu spermā. Bet tik un tā – ārstēšanās klīnikās un bērna medicīniska ieņemšana ir dārga, bet jauniešu visaptveroša vakcinācija – salīdzinoši viegla un lēta.

Bet atgriezīsimies pie demogrāfijas, kā vienas no Evikas Siliņas prioritātēm. Salīdzinoši viegli risināma problēma – organizēt puišu un meiteņu vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu tā, lai sasniegtu vismaz 90% aptveri. Veselības ministrijai nevis nodoties tukšmuldēšanai, bet strādāt tautas veselības labā. Un vēl – valstij uzņemties izdevumus par cilvēka papilomas vīrusa vakcināciju arī par jaunību nedaudz vecākiem cilvēkiem.