Vladimira Putina otra lielākā superjahta vēl pirms nosaukuma maiņas Vācijā. REUTERS/Steffen Mayer

Pie Igaunijas krastiem manīta Putinam piederoša superjahta Ieteikt







Septembra beigās pie Igaunijas krastiem manīta Krievijas prezidenta Vladimira Putina superjahta, kas piesaistījusi arī Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta uzmanību, ziņo laikraksts “Postimees”.

Atsaucoties uz žurnālu “Forbes”, “Postimees” vēsta, ka Putina otra lielākā superjahta redzēta pie Sāremā salas bruņota Krievijas krasta apsardzes kuģa pavadībā. Jahtu novērojis portāla “TheYahtPhoto.com” fotogrāfs Karls Grolls, kurš iemūžina luksusa ūdens transportlīdzekļus.

Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta jūras drošības grupas pārstāvis Rene Hartekainens “Postimees” apliecināja, ka motorjahta “Graceful”, kas pārdēvēta par “Kosatka”, Igaunijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ienāca 25.septembrī plkst.11.28. Jahtas automātiskā identifikācijas sistēma bija izslēgta, un vizuālai identifikācijai sadarbībā ar Eiropas Jūras drošības aģentūru tika palaists bezpilota lidaparāts.

Hartekainens arī teica, ka jaunākās sankcijas paredz, ka peldlīdzkļiem ar Krievijas karogu nav atļauta ieiešana Eiropas Savienības dalībvalstu ostās.

“Ja kuģis ar Krievijas karogu ir dalībvalsts ostā, tas valsts varasiestādes var aizliegt sankcijām pakļautā kuģa iziešanu no ostas vai ar tiesas lēmumu to arestēt. Ja kuģis ar Krievijas karogu tranzītā šķērso ekskluzīvo ekonomisko zonu, valsts, kuras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā kuģis atrodas, nav juridiska pamatojuma to aizturēt,” viņš paskaidroja.

Pēc Igaunijas ekonomiskās zonas atstāšanas 26.septembrī plkst. 0.26 jahta iegāja Krievijas ūdeņos un turpināja ceļu uz Sanktpēterburgu, informēja Igaunijas Policijas un robežsardzes dienesta pārstāvis.

81 metru garās jahtas “Kosatka” (“Plēsoņdelfīns”) vērtība tiek lēsta ap 129 miljoniem eiro. Krievijā reģistrētajā jahtā ir baseins, helikopteru nolaišanās laukums un luksusa numuri līdz 12 viesu izmitināšanai, kā arī bāri un īpašnieka luksusa numurs ar vīna glabātavu, kurā ir vieta līdz 400 pudelēm.

“Kosatka”, kas agrāk bija pazīstama kā “Graceful”, kopš 2.jūnija ir iekļauta ASV sankciju sarakstā līdzās vēl trim superjahtām, kuru īpašnieks varētu būt Putins. Kuģu izsekošanas vietne “Marine Traffic” ziņo, ka kopš 30.augusta, kad jahta vēl atradās Kaļiņingradā, tās radiosakari ir izslēgti.