Pieaug azartspēļu nodoklis 0
No šodienas pieaug azartspēļu nodoklis, liecina grozījumi likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”.
Lai nodrošinātu papildu ieņēmumus valsts budžetā, no 2026. gada 1. janvāra tiek paaugstināta azartspēļu nodokļa likme par katru azartspēļu automātu no 6204 eiro līdz 7440 eiro gadā, bet ruletei, kā arī kāršu un kauliņu spēlei, par katru galdu likme palielināta no 33 696 eiro līdz 40 440 eiro gadā.
Azartspēļu nodokļa likme veiksmes spēlei pa tālruni, kā arī totalizatoram un derībām, tiek paaugstināta no 15% līdz 18% no šo spēļu organizēšanas ieņēmumiem, azartspēļu nodokļa likmi bingo tiek celta no 10% līdz 12%, bet azartspēļu nodokļa likme interaktīvajām azartspēlēm – no 12% līdz 15%.
Finanšu ministrija (FM) plāno, ka šīs izmaiņas dos papildu 9,2 miljonu eiro ieņēmumus, tostarp valsts budžetam 9,025 miljonus eiro, bet pašvaldību budžetiem – 175 000 eiro.
Izvērtējot likumprojektā ietverto normu, kas paredz paaugstināt azartspēļu nodokli no 2026. gada 1. janvāra atbilstību Satversmei, FM secinājusi, ka likumprojekta normās ietvertajam pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis, jo tas ir vērsts uz sabiedrības interešu nodrošināšanu. Likumprojektā ietvertās normas ir vērstas uz papildu ieņēmumu nodrošināšanu valsts budžetā, ko budžeta sagatavošanas procesā izmantos valdības izvirzīto prioritāšu finansēšanai. Ņemot vērā minēto, likumprojekta normās ietvertais pamattiesību ierobežojums ir samērīgs ar tā leģitīmo mērķi, norāda FM.