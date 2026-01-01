Skaistumkopšanas pakalpojumu ierīces drīkstēs izmantot tikai ārstniecības personas 0
Lai uzlabotu skaistumkopšanas pakalpojumu kvalitāti un drošumu, no šī gada augsta riska skaistumkopšanas pakalpojumus, tostarp invazīvas procedūras un ierīces, drīkstēs sniegt tikai ārstniecības personas ar atbilstošu profesionālo kompetenci, piemēram, kosmētiķis vai skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā.
Šī prasība ieviesta, lai nodrošinātu, ka arī estētiskiem nolūkiem izmantotās ierīces, kuru riska profils ir pielīdzināms medicīniskajām ierīcēm, tiek lietotas droši, atbilstoši un izvērtējot klientu veselību, skaidro Veselības ministrija (VM).
Valdības noteikumos tiek precizēta “augsta riska skaistumkopšanas pakalpojuma” definīcija, uzsverot, ka pirms šāda pakalpojuma tā sniedzējam ir pienākums informēt patērētāju par iespējamiem riskiem. Augsta riska pakalpojums ir ar augstu inficēšanās risku, piemēram, procedūra, kuras laikā tiek pārdurta āda vai ievadīti svešķermeņi. Arī līdz šim bija noteiktas prasības šāda pakalpojuma sniegšanai – apstākļi, klienta vecumam atbilstoša rīcība, bet nebija noteiktas prasības pakalpojuma sniedzējam.
Ministrijā uzsver, ka ir nepieļaujami, ka augsta riska pakalpojumu sniedz persona, kas, piemēram, kursos apguvusi konkrētās ierīces lietošanu, bet kurai nav zināšanu, lai pilnībā izvērtētu ierīces lietošanas nepieciešamību un riskus konkrētajam klientam.
Lai skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz šim strādājuši, piemēram, ar lāzertehnoloģijām, nebūtu jāpārtrauc darbība, paredzēts pārejas periods līdz 2028. gada 30. jūnijam. Līdz ārstniecības personas statusa iegūšanai pakalpojumu sniegšana ar attiecīgajām ierīcēm būs atļauta sertificētas ārstniecības personas uzraudzībā ar kompetenci skaistumkopšanā.
Veselības inspekcijas (VI) kontroles dati liecina, ka 52% pakalpojumu sniedzēju izmanto sarežģītas ierīces, tostarp lāzerus, un 33% – medicīniskās ierīces, tostarp bieži bez atbilstošas kvalifikācijas.
Jaunais regulējums paredz stingrākas prasības atbilstoši Eiropas Savienības regulai, kurā precizētas elektroierīces, kas pielīdzināmas medicīniskām ierīcēm.
Līdz šim elektroierīču lietošanai nebija noteiktas stingras un vienotas prasības. VI pieredze, kā arī pakalpojumu lietotāju iesniegumi liecinot, ka šīs ierīces ne vienmēr lieto speciālists, kas ir kvalificēts šāda pakalpojuma sniegšanai, kas pārzina un spēj novērst elektroierīču, piemēram, lāzertehnoloģiju radīto risku.
Ministrijā norāda, ka skaistumkopšanas nozarē vērojams medicīnisko ierīču un elektroierīču tirgus pieaugums. Atbilstoši pieprasījumam pēc modernām ierīcēm, pieaug arī zemo cenu konkurence. Pakalpojuma sniedzējiem ir pieejamas gan lētas, gan dārgas ierīces. Kamēr augstas cenas ierīces ir aprīkotas ar modernākajām funkcijām, alternatīvas par zemākām cenām mēdzot būt zemākas kvalitātes.
Tāpat noteikts, ka augsta riska pakalpojumi vairs nebūs sniedzami kā mobilie pakalpojumi, tostarp pakalpojuma sniedzēja vai klienta dzīvesvietā, ja netiek nodrošināti higiēnas un epidemioloģiskās drošības standarti. Izņēmums būšot tikai gadījumi, kad telpām mainīta to funkcija būvvaldē un nodrošināta visa nepieciešamā infrastruktūra.
Personas, kas apguvušas kādu no skaistumkopšanas nozares kvalifikācijas struktūrā iekļautajām profesijām, parasti apguvušas arī izglītības moduli epidemioloģijā un higiēnas prasību nodrošināšanā, kura apjoms atkarībā no izglītības ieguves ilguma var sasniegt 50 līdz 160 stundas, tādējādi ievērojami pārsniedzot minimālo prasību izglītības programmas ilgumu. Taču, ņemot vērā, ka laika gaitā var mainīties normatīvo aktu prasības higiēnas un epidemioloģiskās drošības jomā, pieejamā informācija par infekcijas slimību izplatību, dezinfekcijas metodes, šādiem speciālistiem izglītības programma jāapgūst pēc pieciem gadiem.
Programmas apguve netiek attiecināta uz ārstniecības personām.