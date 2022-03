Foto: TASS/Scanpix/LETA

Pieaug Covid-19 inficēšanās un nāves gadījumu skaits







Šīs nedēļas pēdējā darbdienā saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu un septiņu dienu kumulatīvie rādītāji turpinājuši samazināties, lai gan jaunatklāto inficēšanās un nāves gadījumu skaits mazliet pieaudzis, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 7754 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kas ir par 78 vairāk nekā diennakti iepriekš. Saņemtas ziņas arī par 25 inficētu personu nāvi, kas ir par vienu vairāk nekā iepriekšējās 24 stundās.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 2895 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 4859 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 16 567 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 46,8% bijuši pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars diennakts laikā pieaudzis par 4,4 procentpunktiem.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis pēdējās dienās novēroto lejupejošo tendenci – tas samazinājies no 6476,7 līdz 6252,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 2949,2 līdz 2824,3.

No 25 piektdien mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, 13 – vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet trīs bijuši 90 līdz 99 gadus veci. No mirušajiem 18 cilvēki bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet septiņi – vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5333 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 697 548 cilvēkiem.