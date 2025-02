Piedalies labdarības izsolē – iegūsti artilērijas lādiņa čaulu, okupantu karavīra ķiveri un ne tikai! Ieteikt







TV24 raidījums “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” aicina piedalīties labdarības izsolē, kurā iegūtie līdzekļi pilnā apmērā tiks ziedoti Ukrainas atbalstam.

Raidījuma vadītājs Jānis Labucs skaidro, ka izsolē piedāvātie priekšmeti ietver trīs vīru kopas “Vilki” kompaktdiskus ar dalībnieku parakstiem, kā arī divus priekšmetus no kara lauka. Viens no tiem ir 122 mm izlietots artilērijas lādiņu čaula, kura ir pārvērsta par mākslas darbu, un otrs ir Krievijas okupanta ķivere no Harkivas apgabala. Labucs piebilst, ka ķivere nav cauršauta un asins pēdas uz tās nav, taču tā ir iegūta tieši no kaujas lauka.

Izsolei var piedalīties līdz 2025. gada 24. februārim, kas ir Ukrainas kara trešā gadadiena. Sākumcena ir 2500 eiro, un ikviens, kurš ir gatavs piedalīties, var sūtīt ziņu “Whatsapp” lietotnē uz nr. +371 20019275, lai pieteiktu savu solījumu.

Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, norāda, ka uz izlietotā artilērijas lādiņa čaulas ir izgravēta Ukrainas karte ar uzrakstu “Slava Ukrainai! Varoņiem slava!”