TV24 skatītāji Ukrainai trīs gadu laikā saziedojuši vairāk nekā miljonu eiro









Jau trīs gadus kopš krievijas iebrukuma Ukrainā TV24 par savu misiju uzskata informēt Latvijas sabiedrību par notikumiem Ukrainā, veidojot speciālus raidījumus un reportāžas, kas nerimstoši vēsta par Ukrainas tautas cīņu par brīvību. Kopš kara sākuma TV24 ne tikai informē par notikumiem frontē, bet arī vāc ziedojumus un rīko izsoles. Ar TV24 skatītāju palīdzību šo gadu laikā Ukrainas atbalstam saziedoti 1 081 178, 65 eiro! Savukārt kara trofeju izsolēs savākti 43 500 eiro, kas arī novirzīti Ukrainai.

NBS majora, Zemessardzes štāba virsnieka Jāņa Slaidiņa un NBS rezerves pulkveža, militārā analītiķa Igora Rajeva vadītie raidījumi par aktuālo situāciju Ukrainā, kas TV24 ēterā skatāmi pulksten 19 darba dienās un sestdienās, ir vieni no populārākajiem raidījumiem Latvijā, pierādot, ka arī mūsu valsts iedzīvotājiem ir svarīgs notiekošais Ukrainā. Aizvien vairāk skatītāju arī piedalās TV24 organizētajās palīdzības akcijās, lai sniegtu atbalstu cietušajiem. Pateicoties skatītāju aktivitātei, šo gadu laikā platformā atbalstabiedriba.lv saziedots vairāk nekā miljons eiro.

“Kopumā Ukrainas bruņotajiem spēkiem nosūtīti 1348 droni – gan FPV, gan MAVIC tipa. Tos ir saņēmuši Teritoriālie spēki, Nacionālās gvardes vienības un Izlūkošanas galvenā pārvalde. Pateicoties ziedotāju atbalstam, bruņotie spēki saņēmuši arī militārās mugursomas (469), optiskās iekārtas – binokļus, ieskaitot termovizerus. Tāpat nogādāts ap 200 taktisko nažu, aptuveni 400 taktisko lukturu, 20 pārnēsājamie akumulatori un 8 ģeneratori,” stāsta majors Slaidiņš.

Ar ziedotāju palīdzību atbalstu saņēmuši arī Ukrainas civiliedzīvotāji – sarūpēti medikamenti, pārtika, apģērbs, higiēnas preces, sildītāji, somas, cimdi, binokļi, naži, nakts redzamības iekārtas… Atbalsts sniegts arī bērnu namiem un iestādēm, kur dzīvo bērni ar īpašām vajadzībām, piegādājot skolas un sporta preces, datorus, printerus un remonta materiālus.

Nozīmīgs ieguldījums ir arī kopš 2023. gada TV24 un majora Slaidiņa rīkotās izsoles, kuru ienākumi – 43 500 eiro – novirzīti palīdzībai Ukrainas frontei, precīzāk – dronu un ekipējuma iegādei. TV24 skatītāji trīs gadu laikā televīzijas tiešraidēs izsolēs vairāksolījuši par artilērijas lādiņu, Ukrainas karogu no frontes līnijas, armijas formas tērpa uzšuvi, ukraiņu mākslinieces apgleznotu lādiņa čaulu no Bahmutas, granātmetēju no kaujas lauka pie Harkivas, kā arī notriektu “Shahed” dronu un 3D aviācijas bumbu. Savukārt laikā, kad TV24 tika demonstrētas Ukrainas filmas un skatītāji aicināti ziedot, tika savākti ziedojumi 40 GoPro kamerām.

“Tikai pateicoties ukraiņu, latviešu un citu tautu karavīriem, ir izdevies apturēt šīs “krievu pasaules” plūšanu rietumu virzienā, un mums tas ir jānovērtē. Jānovērtē cilvēki, kuri ir atdevuši dzīvības, lai dzīvot varētu citi. Lai gan daudziem joprojām ir grūti uztvert, ka karš notiek Eiropā, mūsu atbildība ir sniegt Ukrainai nepieciešamo palīdzību. Eiropas nākotne ir atkarīga no Ukrainas izturības. Pateicamies ikvienam, kas sniedz atbalstu, jo katrs solis tuvina uzvarai. KARA DIEVS sargā viņus, un, lai kara veiksme stāv klāt cīņā par mums visiem!” saka Slaidiņš.

TV24 arī turpmāk ik dienu turpinās sekot līdzi notikumu attīstībai un aicina sabiedrību aktīvi iesaistīties palīdzības sniegšanā, jo katrs solis ir nozīmīgs, lai atbalstītu Ukrainu smagajos apstākļos.

“Mēs stingri iestājamies par objektīvas informācijas sniegšanu un sabiedrības izglītošanu, kā arī aktīvi iesaistāmies palīdzības sniegšanā Ukrainai. Paldies visiem, kuri turpina sniegt atbalstu – tikai kopējā spēkā mēs varam sasniegt lielas lietas,” tā, atskatoties uz paveikto saistībā ar notikumiem Ukrainā, saka TV24 direktors Klāvs Kalniņš.