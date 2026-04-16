“Piedegusi putra!” Tik skarbi Slaidiņš raksturo NATO pašreizējo reputāciju 3

20:05, 16. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

NATO pamatideja ir pavisam vienkārša – viens par visiem un visi par vienu. Organizācija tā arī tika veidota kā kolektīvā aizsardzība: ja vienam uzbrūk, visi cīnās kopā. Šo faktu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atgādināja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Kas visvairāk tagad atrodams pasaules plašsaziņas līdzekļos par to, kas notiek ar NATO, jautā J. Slaidiņš, uzsākot diskusiju par alianses stāvokli un ASV lomu tajā.

“Šis princips šobrīd tiek apšaubīts. Galvenais ASV prezidenta Donalda Trampa sasniegtais rezultāts tagad ir tāds, ka daudzu desmitu gadu pastāvējušais NATO pamatprincips tiek ne tikai apšaubīts, bet arī faktiski iznīcināts ar ASV prezidentu nostāju.”

Slaidiņš norādīja, ka sabiedrībā tiek sētas šaubas par ASV gatavību aizstāvēt sabiedrotos: “Tramps ir piespiedis īstenībā visu pasauli padomāt par to, kas īsti notiks, ja ASV nenāks palīgā. Kaut kas tāds iepriekš pat nebija nācis prātā – ka ASV varētu nebūt Eiropā un nepalīdzēt.”

Runājot par ASV militāro klātbūtni, viņš sacīja: “ASV spēki šobrīd ir Eiropā. Viņi ir diezgan daudz. Pilnīga spēku izvešana ir maz ticama, taču teorētiski iespējama samazināšana. Tramps to var izdarīt. Tur nevajag Kongresu – šajā gadījumā pietiek ar Trampa rīkojumiem, tas noteikti vājinās Eiropu.”

Pievienotajā video klausieties plašāk par to, kā šo situāciju uztver V. Putins.

