Piedodiet par nekārtību: 7 ieradumi, kas var likt jūsu viesiem justies neērti 0
Lai arī viesmīlības būtība šķiet vienkārša – radīt omulīgu un patīkamu gaisotni savās mājās –, pat vislabākie saimnieki reizēm pieļauj kļūdas, kas ciemiņiem liek justies neveikli vai saspringti. Mēs rūpīgi sakopjam mājokli, gatavojam gardus ēdienus un cenšamies būt uzmanīgi pret katru sīkumu, tomēr pārcenšanās vai, gluži pretēji – nepietiekama uzmanība detaļām –, var sabojāt visu vakaru. Viesiem ne vienmēr ir viegli pateikt, kas tieši viņus mulsina, un bieži vien viņi to arī nedara, tāpēc neērtības iemesli paliek nepamanīti.
Eksperti uzsver, ka pat vismazākās nianses – no mūsu attieksmes un sarunu stila līdz tam, kā piedāvājam ēdienu vai beidzam vakaru – var radīt pavisam citu noskaņu. Ja zināsi, no kā izvairīties, tavs mājoklis kļūs par vietu, kurā cilvēki jūtas patiesi gaidīti un vēlas atgriezties.
Sagatavot pēc ārzemju preses materiāliem.