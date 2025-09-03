Foto. pexels.com/Vova Kras

Kas mājā ir netīrāks par tualeti: 14 lietas, par kurām grūti pat iedomāties 0

Kuras mājas daļas ir netīrākās? Ja lūgtu uzminēt, kura vieta mājās ir netīrākā, droši vien daudzi nosauktu tualeti. Lai gan tualetes pods patiešām piesaista baktērijas, tas nav vienīgais netīrais stūrītis mājoklī.

Patiesībā daudzas citas lietas mājās ir netīrākas par tualeti. Daži domā, ka tualetes pods ir netīrākā vieta, bet tā ir viena no vietām, ko gandrīz visi regulāri tīra. Padomājot, jāatzīst – podu bieži vien tīra vairākas reizes nedēļā, kas ir biežāk nekā citas mājas lietas.

Netīrākas kļūst tās vietas, kuras bieži aizskaram, bet neuztveram nopietni un tīrām pārāk reti. Tāpēc uzzini, kuras mājas daļas jāiekļauj prioritārajā tīrīšanas sarakstā, lai tavs mājoklis būtu tīrs pa īstam.

