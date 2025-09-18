Zagļu sapnis: ceļojuma eksperte atklāj, kāda veida čemodāni visvairāk piesaista garnadžu uzmanību ceļojuma laikā 0
Ceļojot, reizēm pietiek ar vienu neuzmanīgu vai nepārdomātu soli, un personīgās mantas var tikt nozagtas. Ceļojumu eksperti brīdina, ka daži ceļotāju paradumi un izvēles var ievērojami palielināt risku, ka mantas nonāk nepareizajās rokās, vēsta Express.
Kofera izvēle
Spilgti vai stilīgi koferi un somas piesaista nevēlamu uzmanību, jo tie izceļas starp citām bagāžām un var šķist vērtīgi. Eksperti iesaka izvēlēties neitrālas krāsas – melnu, tumši zilu, pelēku vai pat koferi ar redzamām lietojuma pazīmēm. Tā bagāža kļūst mazāk pievilcīga zagļiem, vienlaikus saglabājot iespēju to viegli atpazīt.
Mazliet personisks pieskāriens, piemēram, lentīte vai uzlīme, ļauj atšķirt savu koferi no citiem. Eksperti uzsver, ka arī tad, ja pieliekat savam koferim kādu lentīti klāt, lai to vieglāk atpazītu, ir svarīgi tā, lai koferis neizskatās kā “dārgums uz riteņiem”.
Bagāžas drošība
Pat vienkāršs aizslēgs var būt noderīgs – koferi ar slēdžiem zagļi retāk izvēlas. Papildu drošībai iespējams izmantot arī īpašus trekerus jeb izsekošanas ierīces, kuru ir viegli ievietot čemodānā. Ja koferis pazūd vai tiek nozagts, izsekošanas ierīce palīdzēs noteikt tā atrašanās vietu un atvieglos saziņu ar aviokompāniju vai apdrošināšanas sniedzēju, jo spēsiet uzreiz pateikt, kur aptuveni atrodas jūsu pazudušais vai nozagtais koferis.
Pirms došanās ceļojumā ieteicams arī nofotografēt koferi, lai nepieciešamības gadījumā to būtu viegli identificēt. Ja bagāža pazūd un jūs par to uzreiz ziņojat, tas var palielināt iespēju, ka spēsiet to atgūt.
Papildu ieteikumi ceļojot
Lai ceļojums būtu vēl ērtāks, lidmašīnā ieteicams izvēlēties brīvāku apģērbu un izvairīties no cieši pieguļošiem legingiem, šaurām biksēm, spiedošas apakšveļas, jostām vai apģērba ar cietām šuvēm jeb vīlēm. Tāpat nekad nevajadzētu bagāžā likt medikamentus vai uztura bagātinātājus bez oriģinālā iepakojuma marķējuma, jo dažās valstīs pat bezrecepšu līdzekļi var radīt problēmas.