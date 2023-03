Piemaskavā un vēl četros Krievijas reģionos nogāzušies lidroboti: izcēlies ugunsgrēks arī naftas bāzē

Piemaskavā un vēl četros Krievijas reģionos otrdien nogāzušies lidroboti, vēsta vietējās amatpersonas, varasiestādes, platformas “Telegram” kanāli un tradicionālie mediji.

Krasnodaras novadā izraisījies plašs ugunsgrēks, bet atbilstoši varas pārstāvju liecībām Maskavas, Belgorodas un Branjskas apgabalos, kā arī Adigejā postījumi ir nelieli vai to nav vispār.

Belgorodas un Branjskas apgabali robežojas ar Ukrainu, Adigeja un Krasnodaras novads atrodas Krievijas dienvidos, bet Maskavas apgabals – Krievijas Eiropas daļas vidienē.

Krasnodaras novadā Tuapsē izcēlies plašs ugunsgrēks naftas bāzē. Kā ziņo Krievijas mediji, noticis mēģinājums naftas bāzei uzbrukt ar lidrobotiem.

Ziņojums par ugunsgrēku Tuapsē saņemts plkst.2 naktī, pavēstīja vietējās varasiestādes. Uguns izpletusies 200 kvadrātkilometru lielā platībā, bet plkst.3 ugunsgrēks bijis pilnībā likvidēts, norādīja pilsētas administrācija.

Ugunsgrēks izraisījies saimniecības ēkā, bet smagu seku neesot.

Tuapses rajonā, kur izraisījies ugunsgrēks, atrodas uzņēmuma “Rosņeftj” naftas bāze.

Naftas bāzes bāzes teritorijā ar dažu sekunžu starpību notikuši divi sprādzieni, atsaucoties uz vietējiem iedzīvotājiem, vēsta “Telegram” kanāli “Astra” un “Baza”.

Tuapses naftas bāzes rajonā pamanīts lidrobots, vēsta ziņu aģentūra “RIA Novosti”, atsaucoties uz ārkārtas dienestiem.

Vairāki “Telegram” kanāli, arī “Astra” un “Baza”, vēsta, ka noticis mēģinājums uzbrukt ar diviem lidrobotiem, bet tie uzsprāguši “100 metru attālumā no naftas glabātuves”, uzspridzinot katlumāju.

Belgorodas varasiestādes naktī uz otrdienu paziņoja, ka pilsētā atrastas trīs lidrobotu atlūzas.

“Cietušo nav, bet ir postījumi – kaut kur izsisti logi, kaut kur nodarīti nebūtiski bojājumi automašīnām,” apgalvoja Belgorodas apgabala gubernators Vjačslavs Gladkovs.

Viens no lidrobotiem ietriecies kāda dzīvokļa logā, norādīja Belgorodas mērs Valentīns Demidovs.

Brjanskas apgabalā virs Suražas rajona notriekts ukraiņu lidrobots, pavēstīja apgabala gubernators Aleksandrs Bogomazs. Cietušo un postījumu nav.

Adigejas vadītājs Murats Kumpilovs paziņoja, ka ap plkst.2 naktī fiksēts sprādziens Novijas ciema rajonā. Tur nogāzies neidentificēts lidaparāts.

Dienas gaitā parādījās ziņas, ka vēl viens lidrobots nogāzies Maskavas apgabalā. Šo informāciju apstiprināja Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs.

“Tas notika netālu no Gubastovas ciema, mērķis, visticamāk, bija civilās infrastruktūras objekts, bet tas nav cietis,” norādīja gubernators.

Lidrobots atrasts Kolomnas rajonā pie “Gazprom” kompresoru stacijas, vēsta “Telegram” kanāli.

Vorobjovs sacīja, ka upuru un postījumu nav.

Krievijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi, ka notikuši uzbrukumi ar lidrobotiem divos reģionos – Krasnodaras novadā un Adigejā.

Ministrija apgalvo, ka lidrobotus neitralizējušas Krievijas radioelektroniskās cīņas vienības.

Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā vairākkārt ziņots par pretuzbrukumiem Krievijas teritorijā, tai skaitā ar lidrobotiem. Ukrainas varasiestādes pārsvarā atturas komentēt šos incidentus.

In #Russia , there were explosions in #Tuapse , followed by a fire at the Rosneft oil plant. pic.twitter.com/8MopBak6ub

The consequences of the explosion at the oil depot in #Tuapse . pic.twitter.com/mEIA83Z3gx

BREAKING:

Ukrainian drones have attacked an oil depot in Tuapse, Krasnodar Krai.

The attack was successful as the depot is now on fire.

Tuapse is more than 450 km from the nearest Ukrainian-held position. The Russians must be getting nervous.

pic.twitter.com/qDTgsyeXhj

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2023