“Draugi, šo sauc par alkoholismu” – sabiedrībā uzvirmo asa vārdu apmaiņa par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem 0
Alkohola tirdzniecības laika jaunā kārtība nesen stājusies spēkā, bet cilvēku neapmierinātība tikai aug. Sabiedrības iniciatīvu portālā Manabalss.lv sākta parakstu vākšana par līdzšinējās alkoholisko dzērienu tirdzniecības kārtības atjaunošanu. “Draugi, šo sauc par alkoholismu,” atsaucoties uz iniciatīvu tērzēšanas platformā “X” raksta kāda dāma, aizsākot plašāku diskusiju.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Edgars Janšēvics. Viņš uzskata, ka alkohola tirdzniecība būtu jāatļauj no plkst.8 līdz 22, proti, tikpat ilgi, cik iepriekš, pirms grozījumu stāšanās spēkā.
Viņaprāt, šādas izmaiņas atbilst sabiedrības dzīves ritmam un ikdienas vajadzībām. Daudzi iedzīvotāji veic pirkumus agri no rīta vai dienas pirmajā pusē, un esošie ierobežojumi var radīt nevajadzīgas neērtības, uzskata iniciatīvas autors. Tirdzniecības laika sākšana no plkst.8 būtu loģiska un atvieglotu plānošanu, piemēram, pirms svinīgiem pasākumiem vai došanās ciemos. Vienlaikus tirdzniecības ierobežošana pēc plkst.22 palīdzētu mazināt alkohola impulsīvu iegādi vēlu vakaros un ar to saistītos sabiedriskās kārtības traucējumus.
Vai to sauc par alkoholismu? Ielūkojamies diskusijās!
Nē
To sauc par elementārām (cilvēka )izvēles tiesībām
Kas ir tikušas ierobežotas
Tev gan grūta dzīve, ņemot vērā cik ikdienā daudz mūsu izvēles tiesības ierobežo. :((((
Alkoholisms ir viena no lielākajām LV problēmām. Pirmais solis uz risinājumu – atzīt problēmu, bet te vāc parakstus par pretējo…
Prasītāji ļoti kautrīgi, jo cilvēktiesību, cilvēku brīvību, https://t.co/CpqPXSPU7G., nedzērāju… kā te daudzi pie saviem komentāriem piebilst, ierobežošana sākas mirklī, kad šmigu nevar iegādāties 24/7 … 🙂
Sauciet to, kā gribat, bet, ja cilvēks svētdienas vakarā pēc sešiem grib iedzert kausu alus vai glāzi vīna, viņš ies uz krodziņu un maksās desmitreiz vairāk. Kādā veidā tas izskauž alkohola patēriņu?
“Dakter, es nevaru mierīgi paiet garām dzērienu veikalam. Sakiet, es esmu šopoholiķis?” 😀
“Pats par savu naudu dzēru, pats skrēj savu kumeliņu” – tepat Xā man paskaidroja, ka “Pūt vējiņi” esot par latviešu tautas lepnumu☝️. Tad nu nesauciet manu “pats noteikšu, kad šņabi pirkt” par alkoholismu 😊.
Ļoti smieklīgi ir tie argumenti, ka “ierobežo” tiesības. Ko tieši ierobežo? Ja šī ir problēma, tad, jā, jums ir problēma, un pirmais solis uz labāku dzīvi ir sākt to apzināties. Skandināvijā vispār vidējais latvietis nevarētu izdzīvot 😱
Nē,nesauc. To sauc par izvēles brīvību un nekādām vadīklām nav tiesību citiem noteikt,kad dzert vai ēst. Alkoholam vispār būtu jābūt pieejamam 24/7,jo stulbi aizliegumi ir nejēdzigi un nepalīdz nevienam.
Raksta publicēšanas brīdī iniciatīvu parakstījuši 1545 cilvēki.