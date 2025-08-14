#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Draugi, šo sauc par alkoholismu” – sabiedrībā uzvirmo asa vārdu apmaiņa par alkohola tirdzniecības ierobežojumiem 0

LA.LV
11:32, 13. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Alkohola tirdzniecības laika jaunā kārtība nesen stājusies spēkā, bet cilvēku neapmierinātība tikai aug. Sabiedrības iniciatīvu portālā Manabalss.lv sākta parakstu vākšana par līdzšinējās alkoholisko dzērienu tirdzniecības kārtības atjaunošanu. “Draugi, šo sauc par alkoholismu,” atsaucoties uz iniciatīvu tērzēšanas platformā “X” raksta kāda dāma, aizsākot plašāku diskusiju.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Edgars Janšēvics. Viņš uzskata, ka alkohola tirdzniecība būtu jāatļauj no plkst.8 līdz 22, proti, tikpat ilgi, cik iepriekš, pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Viņaprāt, šādas izmaiņas atbilst sabiedrības dzīves ritmam un ikdienas vajadzībām. Daudzi iedzīvotāji veic pirkumus agri no rīta vai dienas pirmajā pusē, un esošie ierobežojumi var radīt nevajadzīgas neērtības, uzskata iniciatīvas autors. Tirdzniecības laika sākšana no plkst.8 būtu loģiska un atvieglotu plānošanu, piemēram, pirms svinīgiem pasākumiem vai došanās ciemos. Vienlaikus tirdzniecības ierobežošana pēc plkst.22 palīdzētu mazināt alkohola impulsīvu iegādi vēlu vakaros un ar to saistītos sabiedriskās kārtības traucējumus.

Vai to sauc par alkoholismu? Ielūkojamies diskusijās!

Raksta publicēšanas brīdī iniciatīvu parakstījuši 1545 cilvēki.

