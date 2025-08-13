Aldis Gobzems publiskojis informāciju par multimākslinieka Horena it kā vardarbīgo rīcību pret bērniem. Kas par to sakāms Horenam? 2
97 tūkstoši sekotāju ir Alda Gobzema “Instagram” kontam, kurā viņš regulāri atmasko kādus sabiedrībā zināmus un mazāk zināmus cilvēkus, norādot uz dažādiem viņu pārkāpumiem un rīcībām.
Šoreiz Gobzema uzmanības centrā nonācis mūziķis Horens. Gobzems publicējis fotogrāfijas gan ar medicīnas dokumentiem, gan policijas lēmumu, kas apstiprina, ka Horens it kā esot vardarbīgi izturējies pret bērnu.
Bērnam esot konstatēts smadzeņu satricinājums un zilums uz pieres.
Tāpat publicēts arī it kā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes lēmums, kurā, pamatojoties uz iesniegumu, konstatēts, ka laikā no 6. līdz 8. augustam Salacgrīvā Horens Stalbe pret mazgadīgu bērnu veicis emocionālu un fizisku vardarbību. Stalbe ar basketbola bumbu trīs reizes esot iesitis bērnam pa vēderu, ar kāju iespēris pa potīti, kā arī pacēlis bērnu no zemes aiz vēdera un nometis zemē.
LA.LV sazinājās ar pašu Horenu, lai uzzinātu, kā viņš komentē šādus apvainojumus un vai tiešām kas tāds ir noticis.
Horens sev ierastajā omulīgajā balsī komentāros bija lakonisks: “Ko pateikt par Gobzemu? Tas ir viņa stilā. Ja viņš būtu Latvijā, nevis paslēpies Spānijā, tad droši vien par saviem meliem jau būtu sen arestēts. Cik saprotu, process uz to jau virzās. Par pārējo lai domā juristi, advokāti utt. Kliedzoši teksti – tas ir viņa stils. Man vienkārši nav ko teikt.”