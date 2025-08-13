#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Unsplash

Vērsis – pazemība, Jaunava – uzticība: mācība, kas šajā dzīvē tev jāapgūst, lai būtu laimīgs 0

LA.LV
21:37, 12. augusts 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Astroloģija ir kā ceļvedis, kas palīdz izprast ne tikai mūsu raksturu un tieksmes, bet arī dziļākos dvēseles uzdevumus, kas mūs pavada visas dzīves garumā. Katrai zodiaka zīmei ir unikāla mācība – izaicinājums, kas jāpieņem, lai augtu garīgi un emocionāli.

Reklāma
Reklāma
Veselam
sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

Vai esi Auns, kuram jāiemācās pacietība, vai Zivis, kuras meklē līdzsvaru starp sapņiem un realitāti? Šis raksts atklās, ko tava dvēsele ir aicināta apgūt, un sniegs praktiskus padomus, kā to īstenot ikdienā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Šīs četras zodiaka zīmes beidzot pārtrauc savu ieilgušo “melno svītru”!
Kokteilis
Kāds ir 3., 12., 21. un 30. datumā dzimušo raksturs, īpašības un tiem piemērotās profesijas
Kokteilis
Jaunava – brūna, Svari – rozā: kura krāsa kurai zodiaka zīmēm nes laimi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.