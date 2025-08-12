TESTS. Vai atšķir vāveri no baravikas? Ja šajā testā nevari dabūt 100%, tad mežā nemaz nerādies! 0

kokteilis.lv

Dodoties mežā pastaigāties vai varbūt pēc meža veltēm, ir svarīgi atšķirt “labos” no “sliktajiem”, zināt, kuras ogas drīkst ēst, bet kuras ne, atšķirt, kurus augus drīkst ievākt, bet kurus ne, kuri dzīvnieki ir bīstami, bet par kuriem nav jāsatraucas. Mežā ir savi likumi. Cilvēkam atliek vien tos respektēt. Šajā testā pārbaudīsim, cik labi zini meža likumus. Jautājumi gan nebūs grūti, tāpēc ir pamats nokaunēties, ja neizdodas atbildēt 100% pareizi uz visiem. Mēģinām!

Reklāma
Reklāma

Vai šīs ogas ir ēdamas?

1 no 11
TV24
Krīzes stundā būs par vēlu – Ukrainas pieredze atklāj Latvijas vājās vietas
“Putins ir noskaņots tikai uz to!” Zelenskis atklāj jaunāko informāciju, ko viņam sniedzis izlūkdienests
Krimināls
“Uz šosejas izskrēja viņa suns, un vīrietis centās to glābt…” Vakar Pūrē ceļu satiksmes negadījumā miris jauns vīrietis
Vairāk nekā pusmiljards eiro! Ekonomisko lietu tiesa sākusi skatīt lielāko “naudas atmazgāšanas” lietu vēsturē
Augusts ir krītošo zvaigžņu laiks: pavisam drīz būs kulminācija, ko varēs vērot arī Latvijā
VIDEO. Hakuna Matata! Zooloģiskā dārza surikata un mežacūkas draudzība aizkustina soctīklotājus
TV24
Eksperts brīdina: šī viela veidojas, cepot kartupeļus un kaitē atmiņai un veselībai
Kokteilis
Tie, kuri mīt šajā dzīvoklī, bauda laimi un labklājību! Dzīvokļa numurs var kļūt par veiksmes vai naudas magnētu, bet var notikt arī pretēji…
TESTS. Ieliec pareizo galotni! Ja esi latvietis, būtu kauns neiegūt vismaz 9 punktus
Veselam
Arvien vairāk jaunu cilvēku vēršas pie plaušu ārsta, ārsti brīdina par bīstamiem simptomiem
“Krievijas mērķi nav mainījušies!” Latvijas ārlietu ministres skaidrojums pirms Trampa un Putina tikšanās
VIDEO. Par ātru sapriecājās… Svinot uzvaru, riteņbraucējs nokrīt pirms finiša līnijas
Traģisks negadījums spēļu istabā: četrus gadus veca meitenīte zaudē dzīvību
Veselam
Kāpēc cilvēkiem ir balta mēle? Iespējamie cēloņi, ārstēšana un profilakse
Vai telefoni mūs noklausās? Lietotāji dalās pārsteidzošos novērojumos
Receptes
Ievārījuma zefīru recepte – mājās gatavots kārums ar pūkainu maigumu
Tramps sola cīņu par Ukrainas teritorijām: vai tiešām miera līgums ir tuvāk kā jebkad agrāk?
Kurus kokus visbiežāk sasper zibens – pētījums atklāj pārsteidzošus faktus
TV24
Danusēvičs: Alkohola izņemšana no veikalu plauktiem var sadārdzināt pārtikas preces par 15%
Kokteilis
Auni varētu būt ugunsdzēsēji, Dvīņi – žurnālisti! Kāda profesija tev vislabāk piestāv saskaņā ar horoskopa zīmi?
Gribi nomest svaru? Uzzini, kā krāsas ietekmē apetīti – kuras to veicina, bet kuras nomāc
“AirBaltic” atalgojumi atkal šokē, cik daudz Martins Gauss saņēmis šogad?
Kokteilis
Neatliec svarīgas sarunas – atklātība stiprinās uzticību! Dienas horoskops 12. augustam
Nepatīkama pieredze Ādažos: sievietes, izmantojot taromātu, sastopas ar vardarbīgu “Rimi” darbinieku
Britu eksperts Trampam: “Arestējiet Putinu Aļaskā, un karš beigsies jau piektdien!”
Darba pieredzes stāsti, kas paliek atmiņā uz mūžu: no kurioziem līdz nepatīkamiem pārsteigumiem
Darbnespējas lapas zem lupas: VM gatavo jaunas pārmaiņas – kas mainīsies?
Mājas
VIDEO. Efektīvs triks, kā apmānīt kaitinošās augļu mušiņas jeb drozofilas