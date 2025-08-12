TESTS. Vai atšķir vāveri no baravikas? Ja šajā testā nevari dabūt 100%, tad mežā nemaz nerādies! 0
Dodoties mežā pastaigāties vai varbūt pēc meža veltēm, ir svarīgi atšķirt “labos” no “sliktajiem”, zināt, kuras ogas drīkst ēst, bet kuras ne, atšķirt, kurus augus drīkst ievākt, bet kurus ne, kuri dzīvnieki ir bīstami, bet par kuriem nav jāsatraucas. Mežā ir savi likumi. Cilvēkam atliek vien tos respektēt. Šajā testā pārbaudīsim, cik labi zini meža likumus. Jautājumi gan nebūs grūti, tāpēc ir pamats nokaunēties, ja neizdodas atbildēt 100% pareizi uz visiem. Mēģinām!
Vai šīs ogas ir ēdamas?