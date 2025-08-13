#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/erikaeglija

Pārsteidzoši jaunumi aktieru ģimenē – atklāts Ērikas Eglijas-Grāveles rūpīgi glabātais noslēpums 0

kokteilis.lv
12:56, 12. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Dailes teātra aktrise Ērika Eglija-Grāvele pēdējā laikā ir kļuvusi nemanāma – viņa nav redzama nedz uz skatuves, nedz publiskos pasākumos. Arī teātra jaunās sezonas kopbilde šogad tapusi bez viņas. Žurnāls “Privātā Dzīve” noskaidrojis, kāds ir viņas “pazušanas” iemesls.

Reklāma
Reklāma
Veselam
sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

Kā novēroja žurnāls “Privātā Dzīve”, Ērika nav piedalījusies arī kopīgajās uzstāšanās reizēs ar savu vīru, mūziķi Gintu Grāveli. Viņas vietā kādu koncertu kopā ar Gintu aizvadījis aktieris Andris Bulis. Vasaras mēnešos teātra aizkulisēs izskanējušas runas, ka mūziklā “Meža gulbji” viņas lomai tiks piesaistīta dziedātāja Ieva Kerēvica, un rudens izrāžu grafikos viņas vārda nav.

Dailes teātra direktors Juris Žagars, komentējot situāciju, atklāja iemeslu šim klusuma periodam.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās
2025. gada jūlija sākumā Ērika kļuvusi par māmiņu. Pasaulē nākusi meita, un aktrise šobrīd atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Ērika Eglija-Grāvele un Gints Grāvelis laulības gredzenus mija 2020. gada vasarā.  Nupat dzimusī meitiņa ir viņu pirmais kopīgais bērns, bet Gintam no attiecībām ar dziedātāju Rudīti Būmani ir 15 gadus vecs dēls Krišs.

Apsveicam ar ģimenes pieaugumu!

Vairāk lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Neviltots saviļņojums… Aktrise Ērika Eglija-Grāvele Parīzē uzzina, ka ieguvusi “Lielo Kristapu”
Kokteilis
FOTO. Talantīgi aktieri, režisori un kino ļaudis Rīgas centrā svin “Oskara” balvai izvirzītās filmas “Mana brīvība” pirmizrādi
“Muskuļus audzē lielās lomās.” Saruna ar Gintu Grāveli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.