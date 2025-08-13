Pārsteidzoši jaunumi aktieru ģimenē – atklāts Ērikas Eglijas-Grāveles rūpīgi glabātais noslēpums 0
Dailes teātra aktrise Ērika Eglija-Grāvele pēdējā laikā ir kļuvusi nemanāma – viņa nav redzama nedz uz skatuves, nedz publiskos pasākumos. Arī teātra jaunās sezonas kopbilde šogad tapusi bez viņas. Žurnāls “Privātā Dzīve” noskaidrojis, kāds ir viņas “pazušanas” iemesls.
Kā novēroja žurnāls “Privātā Dzīve”, Ērika nav piedalījusies arī kopīgajās uzstāšanās reizēs ar savu vīru, mūziķi Gintu Grāveli. Viņas vietā kādu koncertu kopā ar Gintu aizvadījis aktieris Andris Bulis. Vasaras mēnešos teātra aizkulisēs izskanējušas runas, ka mūziklā “Meža gulbji” viņas lomai tiks piesaistīta dziedātāja Ieva Kerēvica, un rudens izrāžu grafikos viņas vārda nav.
Dailes teātra direktors Juris Žagars, komentējot situāciju, atklāja iemeslu šim klusuma periodam.
Ērika Eglija-Grāvele un Gints Grāvelis laulības gredzenus mija 2020. gada vasarā. Nupat dzimusī meitiņa ir viņu pirmais kopīgais bērns, bet Gintam no attiecībām ar dziedātāju Rudīti Būmani ir 15 gadus vecs dēls Krišs.
Apsveicam ar ģimenes pieaugumu!
