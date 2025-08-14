Ar krāšņu pasākumu un grupas “Jaunība” koncertu Rīgas cirkā atklāts starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls “RE RĪGA!” 0
Ar krāšņu atklāšanas pasākumu un grupas “Jaunība” koncertu Rīgas cirkā sākās starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls RE RĪGA!, kas līdz 16. augustam piedāvās 24 notikumus – no lielām izrādēm līdz mazām pārsteiguma performancēm.
Festivālu atklāja klauna Cronopio improvizācija par šī gada festivāla tēmu – dzīvniecisko cilvēkā, par dzīvnieku mūsos, kuru varam izlolot, pieradināt, aprūpēt, apmīļot un arī nomierināt. Iespaidīgajā priekšnesumā uz cirka jumta mākslinieks izklaidēja un pārsteidza publiku cirka pagalmā.
Šogad festivāla programmā ir liels uzsvars uz vietējiem cirka māksliniekiem un kopienu.
Māra Pāvula, cirka direktore, uzsvēra: Man ir prieks, ka festivālā arvien lielāku vietu ieņem jaunā cirka mākslinieku paaudze Latvijā – no cirka skolas audzēkņu priekšnesumiem, līdz jaundarbiem, ko veidojušas Maija Sukute un Lelde Feldmane, kā arī mūsu pašu Rīgas cirka producētā izrāde “Aizbēgt līdzi cirkam”.
Festivāla starptautiskajā programmā vēlamies īpaši izcelt Federiko Menīni poētisko izrādi “Llar”, kurā māja un tās sajūta top skatītāju acu priekšā, Romana Škadras “Absurd Hero”, kas apvieno filozofiju un humoru, Circ Rodini “The Amazing Katleen”, kurā kontrastē spēks un nepilnība. If Circus “Melic – Knitting Memories” izrādes scenogrāfijā tiks ieadītas vietējo sieviešu atmiņas, bet One Shot “One Shot!” priekšnesuma enerģiskie “brāļi” akrobāti iepriecinās un pārsteigs visus!
“RE RĪGA!” aizsākās 2013. gadā un ir nozīmīgākais laikmetīgā cirka un ielu mākslas notikums Baltijā, pulcējot māksliniekus no visas pasaules un piedāvājot skatītājiem unikālu pieredzi gan Rīgas cirka arēnā, gan pilsētvidē.
“Jaunība” ir grupa, kas jūnijā ir izdevusi savu debijas albumu “Daži racionāli apsvērumi”. Tajā ir 14 dziesmas ar mūsdienu latviešu dzeju. Grupas dalībnieki ir Agnese Budovska, Edgars Mākens, Edgars Rubenis, Paula Kronentāle, Emīls Dreiblats, Klāvs Lauls.