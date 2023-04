Foto: Publicitātes

Pirmos izbraucienus ieplāno bez pasažiera! Ieteikumi motociklistiem, kam jau pēdas niez atklāt motosezonu







Lai gan motociklu sezonas atklāšana ir tikai aprīļa izskaņā, un vēl vakar lielu daļu Latvijas autoceļus pārklāja sniegs, satiksmē jau ir pamanāmi aktīvākie motociklisti. Statistika rāda, ka 2022. gadā Latvijā kopā bija reģistrēti 31 519* motocikli (ieskaitot triciklus, kvadriciklus un mopēdus ar veiktu tehnisko apskati), kas ir 29% no visiem Latvijā ekspluatētajiem transportlīdzekļiem ar derīgu tehnisko apskati. Par ko jāpārliecinās pirms motociklu sezonas sākuma, atgādina If Apdrošināšana.

Lai sezonu uzsāktu bez starpgadījumiem, nepietiek vien ar labvēlīgiem laikapstākļiem. Svarīgi ir pareizi novērtēt motocikla tehnisko stāvokli, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nodrošināt piemērotu motoekipējumu. Savukārt autovadītājiem ir jākļūst vēl vērīgākiem un iecietīgākiem, lai ceļa braucamo daļu atkal sadalītu ar motociklistiem.

“Pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem varam apgalvot, ka vislielākos zaudējumus, ja motocikls iekļūst ceļu satiksmes negadījumā, cieš tieši motociklists, gūstot miesas bojājumus, visbiežāk lūzumus, kam seko ilgstoša atlabšana. Tomēr motociklam nav jāatrodas aktīvā satiksmē, lai tas tiktu bojāts, nereti ir gadījumi, kad motociklam kāds uzbrauc autostāvvietā. Zaudējumi atkarībā no motocikla zīmola, aprīkojuma un izlaiduma gada mēdz būt ļoti dažādi. Pēc aizvadītā gada statistikas varam teikt, ka izmaksas par bojātu mototehniku var sasniegt pat 20 000 eiro. Vidējā atlīdzība par negadījumā cietušu motociklu ir 3000 eiro,” atklāj Ģirts Kubliņš, If Apdrošināšanas transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs.

Bieži ceļu satiksmes negadījumi starp autovadītājiem un motociklistiem notiek pilsētvidē, piemēram, motociklistiem pārdroši manevrējot starp automašīnu rindām. Lai attieksme uz ceļa būtu cieņpilna vienam pret otru, ir ļoti svarīgi laikus domāt par manevriem, neaizmirst parādīt pagrieziena signālu, pirms braukšanas joslas maiņas vairākas reizes paskatīties spogulī, kā arī ievērot atļauto braukšanas ātrumu un drošu distanci.

Pēc garāka braukšanas pārtraukuma ir svarīgi praktizēt motocikla vadīšanas prasmes. Tāpēc pirms jaunās motosezonas būtu nepieciešams ņemt vērā, ka:

1) pirmā saulainā diena vēl nav “zaļā gaisma” pirmajam izbraucienam. Būtu vēlams nogaidīt, līdz gaisa temperatūra iesils un laikapstākļi būs braucienam labvēlīgāki. Tā varēsi sevi pasargāt no liekiem kritieniem un varbūtības saaukstēties. Taču, kamēr gaidi piemērotākus laikapstākļus, veic visas nepieciešamās motocikla pārbaudes un apkopes, kā arī sarūpē sev atbilstošu ekipējumu;

2) autoceļi agrā pavasarī mēdz būt netīrīti. Pēc ziemas uz tiem sakrājušās smiltis un netīrumi, kas var padarīt brauktuvi bīstamu, jo ir iespējama saslīdēšana;

3) pirmos izbraucienus centies ieplānot bez pasažiera. Sāc ar savu braukšanas iemaņu atgūšanu. Dodies uz kādu brīvāku laukumu, kurā netraucēti vari trenēties izbraukt figūras, piemēram, “astotnieku”, “čūsku” u.c. Kad esi to izmēģinājis vienatnē un esi gana drošs par savām prasmēm, atkārto to pašu, bet nu jau kopā ar pasažieri;

4) motosezonu sāc ar nelieliem izbraucieniem. Vairākus simtus un tūkstošus kilometrus gariem ceļojumiem gatavojies pakāpeniski;

5) autobraucēji ziemas laikā var būt piemirsuši par motociklistu klātesamību uz ceļa. Tāpat arī motocikla gabarīti ir salīdzinoši mazāki nekā automašīnām, kā rezultātā motociklisti var būt grūtāk pamanāmi. Drošība pirmajā vietā – vienmēr paturi prātā, ka autobraucējs dažādu iemeslu dēļ ceļu satiksmē var tevi savlaicīgi nepamanīt.

Lai gara un droša motosezona!