“Nevar uzrakstīt rokasgrāmatu visiem dzīves gadījumiem,” par Covid-19 ierobežojumiem un valdības darbu RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” stāsta Jānis Hermanis, LDDK finanšu un nodokļu eksperts.

“Man, piemēram, patika tas, kas bija pirms gada – valdības komunikācija bija ļoti vienkārša un saprotama. Daudz, kas bija baiļu vadīts, bet tur bija tas stāsts par to, ka mums visiem draud liels vīruss, būs daudz slimnieku, slimnīcas ar to netiks galā, lūdzu ievērojam distanci… Respektīvi viss tika paskaidrots vienkāršiem vārdiem un, manuprāt, daudzi to saprata, bet pēc tam tā komunikācija palika tāda vairāk caur normatīvismu,” viņš atklāj.

Jau ziņots, ka Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir bažīgs par Saeimas izvēlēto “individuālo ceļu” Covid-19 epidemioloģiskās situācijas risināšanā.

Ceturtdien, atklājot valdības sēdi, Kariņš komentēja Saeimā šodien skatītos priekšlikumus par ierobežojumu mīkstināšanu atsevišķās jomās, piemēram, atļaut restorāniem atvērt āra terases. Pēc premjera teiktā, šis jautājums nav saskaņots ar Ministru kabinetu.

“Ja Saeima pati izdomā, ka var labāk, neuzklausot epidemiologus, tā ir cita situācija un tas mūsu valsti ieliek neizmēģinātos ūdeņos” pauda premjers.

Viņš norādīja, ka Saeima attiecībā uz epidemioloģisko situāciju un riskiem “dzīvo savu dzīvi, savā informatīvajā telpā”. “Es to vēroju nedaudz nobažījies, jo ar dažādu rīcību varam izraisīt negaidītas sekas,” piebilda Kariņš.

Tāpat Ministru prezidenta vērtējumā Saeima “sāk iet savu individuālu ceļu”. “Es nezinu, ko tas nozīmē juridiski, es to vēl noskaidrošu,” sacīja Kariņš paužot neskaidrību par to, kādā veidā “noregulēsies” Saeimas un valdības sadarbība Covid-19 krīzes risināšanā.