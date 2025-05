Foto. pexels.com/ Kaboompics.com

Rīgā pērn sociālajos pabalstos izlietots nedaudz mazāk finansējuma nekā plānots, liecina Rīgas domes Labklājības departamenta apkopotā informācija.

Sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai pērn bija plānots izlietot 31 346 048 eiro. No šīs summas 23 571 326 eiro bija plānots izlietot rīdziniekiem, bet Ukrainas bēgļiem – 7 774 722 eiro.

Taču kopumā izlietoti 29,6 miljoni eiro, no kuriem 97% no plānotā jeb 22,9 miljoni eiro izmaksāts rīdziniekiem un 85% no plānotā jeb 6,6 miljoni eiro izlietots Ukrainas bēgļiem.

Sociālos pabalstus 2024.gadā saņēma 30 840 personas, kas ir nedaudz mazāk nekā 2023.gadā, kad sociālos pabalstus saņēma 36 652 personas.

Pērn Rīgā reģistrētas 13 802 personas, kurām kaut vienu dienu bijis spēkā trūcīgas mājsaimniecības statuss, kas, salīdzinot ar 2023.gadu, ir par 19% mazāk.

Pērn decembrī no visām trūcīgām personām Rīgā 36% bija pensijas vecuma personas, 23% – personas ar invaliditāti, 21% – bērni un 20% – pilngadīgas darbspējīgas personas.