Foto: Edijs Pālens/LETA

Par cik tūkstošiem bagātāks pērn kļuva Ašeradens?







Finanšu ministrs Arvils Ašeradens pagājušajā gadā finanšu ministra amatā saņēmis atalgojumu 115 414 eiro apmērā, liecina iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2024.gadu.

Tāpat Ašeradens pērn saņēmis 8500 eiro no SIA “Safri pluss” par kokmateriālu un augoša meža atsavināšanu, 660 eiro procentos no nebanku kreditētāja “Capitalia” un 65 eiro no “Luminor Asset Management”.

Ašeradens deklarējis, ka viņam pagājušā gada beigās piederēja naudas tirgus instrumenti 202 190 eiro un 178 627 ASV dolāru vērtībā.

Tāpat Ašeradens deklarējis līzinga līgumu 32 900 eiro apmērā, kā arī “Capitalia” obligāciju dzēšanu 11 000 eiro apmērā.

Ašeradena deklarētās parādsaistības 2024.gada beigās bija 23 971 eiro apmērā.

Finanšu ministra īpašumā 2024.gada beigās bija nekustamie īpašumi Rīgā un Rojas pagastā, bet kopīpašumā – zeme Liezēres pagastā. Ašeradena valdījumā pagājušā gada beigās bija 2020.gada izlaiduma automašīna “Volvo XC60”.

Kā citus amatus, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem papildu valsts amatpersonas amatam, Ašeradens deklarējis valdes locekļa amatus partijā “Vienotība” un partiju apvienībā “Jaunā vienotība”, kā arī valdes locekļa amatu biedrībā “Rojas jahtklubs” un pārstāvja amatu “Mediju brīvības un attīstības fondā”.

Tāpat atbilstoši valsts amatpersonas deklarācijai Ašeradens ir Latvijas pārstāvis Eiropas Stabilitātes mehānismā, kā arī ieņem pilnvarnieka amatus Pasaules Bankas grupā, Ziemeļu investīciju bankā, Eiropas Investīciju bankā un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā.