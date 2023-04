Plastmasas maisiņi veikalos kļūs arvien dārgāki un nepieejamāki Ieteikt







Šķiet, nevienam vairs nav šaubu, ka mums visiem kopā ir jāparūpējas par apkārtējo visi un iespēju robežās jācenšas to saudzēt. Viens no veidiem, kā to varam darīt, ir samazinot plastmasas maisiņu patēriņa apjomus.

Kas tālāk varētu notikt ar šiem maisiņiem? Vai tie no veikaliem varētu tuvākajā nākotnē pazust pavisam?

Uz šo jautājumu TV24 raidījumā “Uz līnijas” savu atbildi sniedza Sandra Muižniece-Brasava, LBTU profesore, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja.

Vispirms viņa norāda: “Par vienreizējiem plastmasas maisiņiem mums ir jādala divās lielās grupās. Vieni ir tie maisiņi, kur mēs ejam uz veikalu un varam atrast pie veikala kases, un otri ir pavisam mazie, plānie maisiņi, kur mēs liekam sveramo produkciju.”

Te ir stāsts par to, ka šiem maisiņiem būs arī dabas resursu nodokļa izmaiņas, mainīsies gradācijas, līdz ar to no ekonomiskā viedokļa šādi maisiņi cilvēkiem paliks neinteresanti, jo būs daudz jāmaksā. Ir paredzēts maksimāli samazināt šo maisiņu apjomu. It īpaši izmaiņas būs pamanāmas mazajiem, plānajiem maisiņiem.

Cik ātri tas notiks un cik drīz izmaiņas pamanīsim veikalos, atkarīgs no likumdošanas ieviešanas ātruma, visiem procesiem, taču jau ir pilnīgi skaidrs, ka uz to viss virzās.

Eksperte atgādina par kādu lielisku alternatīvu: “Ir arī šie biodegradējamie pavisam mazie maisiņi, kas mājas apstākļos sadalās, bet tad šiem maisiņiem virsū jābūt marķējumam, kas apliecina, ka maisiņš dabā sadalīsies.”

Tādā maisiņā var ielikt, piemēram, kartupeļu mizas, bet pēc tam ar visu maisiņu ielikt kompasta kaudzē un būt mierīgi, ka nekas ļauns ne pašiem, ne apkārtējai video nebūs nodarīts.