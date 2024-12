Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Policija Ziemassvētku dienā notvērusi 20 dzērājšoferus; Mērsragā nāvējoši notriekts gājējs







Valsts policija Ziemassvētku dienā veica ap 7000 transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes, tajās pieķerot 20 dzērājšoferus, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

No aizturētajiem transportlīdzekļu vadītājiem sešiem alkohola koncentrācija organismā bija no 0,5 līdz vienai promilei, diviem – no vienas līdz 1,5 promilēm, bet 11 transportlīdzekļu vadītāji pie stūres bija sēdušies stiprā reibumā, kad alkohola koncentrācija organismā pārsniedz 1,5 promiles.

Pagājušajā diennaktī visvairāk personu pārbaudītas Rīgas reģionā – 4626, bet visvairāk dzērājšoferu pieķerts Vidzemē.

Par transportlīdzekļa vadīšanu dzērumā un bez tiesībām Rīgā, Vidzemē un Zemgalē sākti astoņi kriminālprocesi, bet Zemgalē sākts arī viens kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē. Savukārt Latgalē viens šoferis mēģinājis izvairīties no alkohola koncentrācijas pārbaudes izelpā.

Valsts policija kopš 20.decembra pastiprināti uzmanību pievērš konkrētiem satiksmes apdraudējumiem – iespēju robežās policija rīko pārbaudes visā Latvijā, uzsvaru liekot uz to, lai autovadītāji nebrauc pie stūres reibumā, kā arī tiek pārbaudītas drošības jostas un tas, vai pasažieri tiek pārvadāti droši.

Valsts policija no 20. līdz 26.decembrim ir veikusi 23 618 transportlīdzekļu vadītāju pārbaudes visā Latvijā, kurās pieķerti 85 dzērājšoferi un četras personas, kuras transportlīdzekļus vadīja narkotisko vielu ietekmē.

Reidos Valsts policija visvairāk konstatējusi autovadītājus stiprā alkohola reibumā – virs 1,5 promilēm, pēc tam ierindojas autovadītāji alkohola reibumā no 0,5 līdz vienai promilei, bet vismazāk konstatēti autovadītāji alkohola reibumā no vienas līdz 1,5 promilēm.

Visvairāk iereibušu autovadītāju līdz šim bijis vecumā grupā no 31 līdz 50 gadiem, bet vismazāk – vecuma grupā līdz 30 gadiem.

2022.gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Ziemassvētku dienā pie Mērsraga ar auto nāvējoši notriec gājēju

Šodien tiek ziņots, ka Ziemassvētku dienā 25.decembrī Latvijā reģistrēti 53 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl desmit cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Vakar pēc plkst.21 Talsu novada Mērsraga pagastā, uz ceļa Tukums – Mērsrags – Kolka, 2004.gadā dzimis jaunietis ar automašīnu uzbrauca gājējai, kura bijusi uz ceļa braucamās daļas bez gaismu atstarojošajiem elementiem. Sieviete notikuma vietā gāja bojā.

Kā atzīmē Valsts policija, līdz šim svētku brīvdienās bija izdevies izvairīties no ceļu satiksmes negadījumiem ar smagām sekām, bet šis bija pirmais negadījums ar bojā gājušo.

Vakar avārijas ar smagākām sekām biežāk reģistrētas Latgalē – tur kopumā piecos negadījumos cietuši astoņi cilvēki. Vēl pa vienam cietušajam reģistrēts ceļu satiksmes negadījumos Rīgas reģionā un Kurzemē.

Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 20 vadītājus.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 171 protokols: Rīgas reģionā sodīti 32 autovadītāji, Latgalē – 48, Zemgalē – 46, Vidzemē – 29, bet Kurzemē – 16 autovadītāji.

Kopumā policija vakar noformējusi 446 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.