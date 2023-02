Politologs: Baidens apsteidza Putinu ar to, ka viņš jau runāja Kijivā – tā ir grandioza Ukrainas uzvara Ieteikt







“Baidens apsteidza Putinu ar to, ka viņš jau runāja Kijivā. Tā ierašanās jau ir grandiozs vēstījums – tā rīcība! Starptautiskajā komunikācijā dažkārt rīcība ir spēcīgāks vēstījums nekā runāšana. Un tas, ka viņš ierodas fiziski valstī, kur karo…Nu, labi, tās sirēnas ieslēdza, lai arī tajā brīdī nebija tur uzbrukuma…Vienalga tas arī spēlē uz Amerikas iekšpolitiku, redziet, Baidens ir drosmīgs prezidents, viņš ierodas valstī, kur karo, bet tā ir grandioza Ukrainas uzvara, un vispār labas gribas cilvēka uzvara,” tā ASV prezidenta Džo Baidena ierašanos vizītē 20.februārī kara pārņemtajā Ukrainā TV24 raidījumā “Ziņu Top” komentēja politologs Andis Kudors.

"Tas, ka Baidens ierodas Kijivā, iet pa ielām, tiekas ar Zelenski, draudzīga saruna arī ar viņa dzīvesbiedreni un par bērniem apvaicājas – tur ir vēstījums uz vēstījuma, tas ir ļoti labvēlīgi Ukrainai," turpināja raidījumā teikt Kudors.













































































ASV prezidents vizītē Kijivā, Ukrainā

“Mums te prieks mijas ar bažām, ka varēja būt labāk,” pauda politologs, diskutējot par Rietumu militārās palīdzības kavēšanos Ukrainai. “Es turos pie tā, ka varēja būt radikāli sliktāk, ja neatbalstītu. Tāpēc es priecājos par katru soli. (…) Protams, Ukraina turas dēļ savas varonības – karavīru varonības, viņu izlēmības un varonīguma, tautas vienotības un Rietumu palīdzības dēl, tajā skaitā arī mūsējās,” sacīja Kudors.

Ukraina nekautrējas lūgt palīdzību, kad trūkst lodes un lādiņi, tā uzsvēra raidījumā. “Karš ir ļoti dārgs, nenormāli dārga lieta! Bruņojums ir ārkārtīgi dārgs. Tur vienu raķeti izšauj un tikai skaiti, cik simtiem tūkstoši aiziet… Karš ir dārgs, brīvība maksā dārgi. Cik es saprotu, dažu nedēļu laikā ieradīsies jau pirmās vienības – bruņojuma elementi, domāju, ka pavasarī un vasarā mēs daudz ko redzēsim,” pauda viedokli Kudors.

“Kas man patīk? Man patīk, ka gan Rietumos, gan Krievijā runā un kopumā pasaulē runā par to, kas būs pēc Putina, kas būs pēc kara? Un tas paliek arvien skaļāk, skaļāk, skaļāk… Eksperti arī Krievijā par to runā. Tas ir tāds sociālais konstuktīvisms starpautiskajā politikā – viena no teorijas pieejām. Tur ir tā – es tagad vienkāršošu: vārdiem ir spēks! Runā, runā, runā un aizrunājas līdz notikumiem. Es tagad vienkāršoju, bet tam ir nozīme arī tādā drošības politikā. Tas, kā Obama toreiz ieradās Tallinā un pirms vairākiem gadiem paziņoja, ka NATO vienotība ir spēkā – 5.pants. Tie bija tikai vārdi, bet tie atstāja iespaidu,” tā TV24 raidījumā “Ziņu top” uzsvēra politologs Kudors.

Foto: AFP/SCANPIX ASV prezidents Džo Baidens (foto – no kreisās) un Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis Kijivā, vizītes laikā 20.02.2023

Jau vēstīts, ka ASV prezidents Džo Baidens pirmdien, 20.februārī, ieradās Kijivā.

“Džozef Baiden, sveicu Kijivā! Jūsu vizīte ir ārkārtīgi svarīga atbalsta izpausme visiem ukraiņiem,” sociālajos tīklos ierakstījis Ukrainas prezidents Volodimors Zelenskis, ziņoja LETA.

Savukārt Baidens ierakstā tviterī uzsvēris ASV stingro atbalstu Ukrainas demokrātijai, suverenitātei un teritoriālajai vienotībai.”Tuvojoties Krievijas brutālā iebrukuma UKrainā gadadienai, šodien esmu Kijivā, lai tiktos ar prezidentu Zelenski un atkārtoti apstiprinātu mūsu nelokāmo atbalstu Ukrainas demokrātijai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei,” raksta ASV prezidents.

Pirmdien, 20.februārī, Baidenam bija paredzēts sākt vizīti Polijā. Par to, ka viņš pirms tam ieradīsies Ukrainā, drošības apsvērumu dēļ iepriekš netika paziņots.