Foto: Unsplash

Avots: Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Pozitīvās vēsmas, kas sākušās maijā, turpināsies līdz pat jūnija beigām. It īpaši tas būs jūtams jūsu mīlestības dzīvē – jūs jutīsieties saskaņā ar savu partneri. Arī finansiālā situācija stabilizēsies – ja vien jūs netērēsieties pāri saviem līdzekļiem. Neiesaistieties konfliktos un nekonfliktējiet paši, šajās divās nedēļās šīs darbības nenesīs vēlamo rezultātu, paliksiet zaudētājos. Jūs var nedzirdēt, un tāpēc teiktais bieži vien būs jāatkārto. Labākā diena –12. jūnijs.

Vērsis

Brīnišķīgs, silts un sentimentāls laiks jums būs šajā mēnesī. Jums nebūs grūti izteikt savas jūtas un emocijas gan skaļi, gan uz papīra. Ja plānojat atzīties mīlestībā, tad pagaidiet līdz 6. datumam, kad būs vislabākais laiks mīlestībai un emociju paušanai. Pavasaris jums tiešām šogad sācies ar taureņiem, vieglumu un dzīvesprieku. Turpiniet būt pozitīvā enerģijā, un jums viss ies no rokas.

Dvīņi

Jūnijs spēlēs lielu lomu, stiprinot apņemšanos un vēlmi piepildīt ambīcijas. Lai gan nekas nenotiks vienas nakts laikā un būs nepieciešama neliela pacietība un laiks. Finansiāli lietām vajadzētu virzīties uz priekšu vienmērīgi. Bet pārāk neaizmirstiet par sevi – gan atpūtu, gan pietiekami veltot laiku saviem vaļaspriekiem vai hobijiem, citādi var draudēt izdegšana un varat pazaudēt jums raksturīgo vieglumu.

Vēzis

Jūnija sākumā lielu daļu laika veltīsiet saviem draugiem. Neuztraucieties par visām tām lietām, kuras jums vajadzētu darīt, kuras uzliek pienākums. Ļaujiet šiem jautājumiem kādu laiku pastāvēt vai deleģējiet tos citiem. Neaizmirstiet atpūsties un izbaudīt pavasari arī pats, kā arī, ja jāorganizē kādi pasākumi vai kopā sanākšanas, neaizmirstiet izkāpt no vadītāja lomas, lai spētu izjust svētkus. Baudiet – tas ir galvenais noteikums jūsu jūnijam!

Lauva

Jūnijs nāks ar norādēm, kas liek domāt par aktīvu sabiedrisko dzīvi, un viss mēnesis tādā vai citādā veidā varētu būt diezgan ātrs un steidzīgs, tomēr jums vajadzētu tikt galā tikpat labi kā parasti. Izmantojiet laiku, lai ieklausītos citos cilvēkos, nevis izmantojiet Lauvas ietiepību, lai demonstrētu savu nostāju visos jautājumos. Ja jūs nepiekrītat kaut kam, ko citi ierosina, takts jūs aizvedīs daudz tālāk nekā spītība.

Jaunava

Jūnijā jutīsiet nervu spriedzi saistībā ar nepieciešamo pienākumu izpildi un plāniem. Lai izbēgtu no nevajadzīgām negatīvām emocijām, rūpīgi plānojiet savu ikdienu un nedariet tos darbus, kas dienas plānā nav ierakstīti. Pretējā gadījumā, ja jūs mēģināsiet pārāk daudz ļauties tam, kur jūs ved diena, un neiesiet pēc plāna, var sākt ciest jūsu veselība. Dienas no jūnija otrās nedēļas būs ievērojami produktīvākas un patīkamākas.

Svari

Uzsvars būs uz ienākumiem un materiālo pasauli. Vēlēsieties arī nopelnīto tikpat ātri ieguldīt kādā pirkumā, pielūkojiet, lai šie pirkumi nebūtu emocionāli, citādi iztērēsiet vairāk naudas, nekā vēlaties vai pat nekā jums ir. Savukārt, ja savus ikdienas tēriņus plānosiet, ieguldīsiet mājoklī, savā personīgajā izaugsmē vai, piemēram, garderobē, iegūsiet lielu devu pašpārliecinātības un pozitīvu redzējumu par nākotni.

Skorpions

Emocijas lēkās kā amerikāņu kalniņos, tāpēc patiešām necentieties tās kontrolēt. Varat zaudēt sava viedokļa izjūtu par kaut ko un kļūsiet domās un izteikumos mazāk loģiski, kas var novest pie nevajadzīgām viedokļu sadursmēm. Centieties analizēt situācijas un secinājumus izdarīt vispirms savā prātā un tikai pēc tam paust skaļi. Tuvākie cilvēki var mēģināt uzvelt jums atbildību par savu slikto pašsajūtu, esiet vērīgi.

Strēlnieks

Šī mēneša sākumā jūs aizrausieties ar jebko, kas liks sirdij gavilēt, un dažreiz var likties, ka esat atkarīgs no nodarbes – tā var būt saistīta ar sportu, ar kādu no hobijiem, vaļaspriekiem vai, piemēram, kulināriju. No attiecībām brīvajiem Strēlniekiem var draudēt ļoti koša un neaizmirstama iepazīšanās. Arī šo uztveriet ar azartu un vieglumu, nebūvējiet smagus, tālejošus plānus. Ļaujieties pavasara skurbumam!

Mežāzis

Dzīve šajā jūnijā var likties nemierīga – nespēsiet kontrolēt notikumus, cilvēkus, situācijas, un tas jūs kaitinās. Pirms emociju izteikšanas deviņas reizes padomājiet, vai tiešām tās būtu jāpauž skaļi tieši tam adresātam, kuram tās gribēsiet veltīt. Jūsu uzmanībai vairāk vajadzētu būt virzītai uz darba dzīvi. Jāpievēršas vairāk brīvajam laikam mājās ar ģimeni vai ar mīļoto cilvēku. Tieši tas jums nesīs vēlamo mieru, nevis citu lietu kārtošana.

Ūdensvīrs

Dzīvei jums šobrīd vajadzētu būt ārkārtīgi patīkamai, un šis mēnesis atnesīs daudz jauku un saulainu emociju. Darba jomā nepaļaujieties tikai uz citu cilvēku godaprātu, turiet roku uz pulsa un pārbaudiet. Pie darbu deleģēšanas pārjautājiet, vai kolēģis ir sapratis uzdevumu, pretējā gadījumā mēneša beigas var nest vilšanos rezultātu sasniegšanā. Neesiet sīkumains un neieciklējieties uz tiem.

Zivis

Jums šomēnes liksies, ka spējat būt mājās un darbā vienlaikus vai arī otrādi, kas var novest pie ikdienas ritma nojukšanas un secīgi pie konflikta situācijām. Tāpēc nodaliet katru jomu atsevišķi un nedariet vairākus darbus reizē. Var likties, ka laiks ir iesaldēts un nekas nenotiek pēc plāna. Centieties nekļūt aizkaitināts, kā arī neizsmeliet sevi. Taupiet enerģiju. Labs laiks, lai atjaunotu draudzības saites ar kādu vai satiktos ar draugiem.