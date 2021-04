Publicitātes foto

Prezentēts pirmais viedais automobilis, kas veidots ar Huawei Inside risinājumu







Ķīnas autoražotājs ARCFOX prezentējis pirmo viedo transportlīdzekli, kas radīts kopā ar uzņēmumu Huawei, izmantojot viedo automobiļu risinājumu Huawei Inside. ARCFOX Alpha-S HI ir pirmais sērijveida autonomais transportlīdzeklis, kas radīts pilsētas videi, un tas tiek uzskatīts par jaunu globālo etalonu autonomai braukšanai.

Huawei Inside ir Huawei jaunākais risinājums pašbraucošo auto lauciņā. Uzņēmums cieši sadarbojas ar automobiļu ražotājiem, ražojot un piegādājot nepieciešamās tehniskās komponentes, lai palīdzētu radīt augstas kvalitātes autonomos transportlīdzekļus. Huawei Inside risinājums piedāvā auto ražotājiem pilnīgi jaunu digitālo arhitektūru viedajiem transportlīdzekļiem, vairāk nekā 30 jaunas sastāvdaļas un piecas dažādas viedās sistēmas – viedā braukšana, viedā vadītāja kabīne, mPower, viedais savienojums un viedais transportlīdzekļa mākonis.

ARCFOX Alpha-S HI ir pirmais premium klases viedais elektroauto, kas radīts ar Huawei Inside. Kopā ar auto ražotājiem realizējot tādus projektus kā jaunais ARCFOX Alpha-S HI, Huawei izmanto savu vairāk nekā 30 gadu pieredzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā, lai palīdzētu ražotājiem veidot labākas viedās automašīnas un atbalstītu Ķīnas autobūves nozares attīstību jaunos virzienos.

Huawei automatizētā braukšanas sistēma rada jaunas iespējas

Izmantojot Huawei autonomās braukšanas sistēmu (ADS), ARCFOX Alpha-S HI būs pasaulē pirmais komerciālais autonomais transportlīdzeklis braukšanai pa pilsētas ceļiem. Automašīna spēj patstāvīgi pārvietoties aktīvā satiksmē gan pilsētas teritorijā, gan pa ātrgaitas ceļiem un pat autostāvvietās.

Auto spēs atpazīt un analizēt dažādas norādes uz ielām, sākot no luksoforiem līdz pretimbraucošiem auto. Uztverot visu ienākošo informāciju, transportlīdzeklis varēs bez papildu norādījumiem turpināt ceļu jebkurā situācijā – braukt taisni, nogriezties, dot ceļu gājējiem vai apstāties objektu priekšā, kā arī uzbraukt un nobraukt no pacēlumiem un veikt sarežģītus pagriezienus.

Piemēram, krustojumos, kur nav gaidīšanas josla kreisajam pagriezienam, auto pielāgos savu maršrutu, lai droši nogrieztos pa kreisi, balstot lēmumu informācijas analīzē par satiksmi un citiem transportlīdzekļiem, kas nogriežas pa kreisi. Tāpat Huawei automātiskās braukšanas sistēma ir aprīkota ar pašmācošām tehnoloģijām, lai pastāvīgi pilnveidotos, balstoties uz reālo pieredzi, un kļūtu par ideālu auto vadītāju.

Autonomā braukšanas sistēma ir īpaši pielāgota sarežģītajiem Ķīnas ceļiem un transporta sistēmām, lai gala lietotājiem sniegtu labāko braukšanas pieredzi jebkuros apstākļos. Huawei gandrīz desmit gadus ir pētījis mākslīgā intelekta pielietojuma iespējas, un šobrīd izmantoto autonomo braukšanas algoritmu izstrāde uzsākta jau pirms pieciem gadiem. Jaunās automašīnas ADS tiks nodrošināta nepārtraukta optimizācija, izmantojot bezvadu (over-the-air) atjauninājumus, lai lietotājiem nodrošinātu jaunas funkcijas un pielāgotos mainīgajiem pilsētas apstākļiem.

Huawei Inside: jauna pieredze ar programmatūras darbinātām automašīnām

ARCFOX Alpha-S HI ir aprīkots ar Huawei operētājsistēmu HarmonyOS un lielu HD kvalitātes displeju augstas kvalitātes savienojumam starp Huawei “1 + 8 + N” scenārijiem. Savienojot viedo vadītāja kabīni ar citām lietotāja ierīcēm, šīs tehnoloģijas ļauj vienlaikus izmantot un nemanāmi pārslēgt, piemēram, navigāciju, video, mūziku un balss kontroli automašīnā, padarot braukšanu vieglāku un patīkamāku. Šie tehnoloģiskie sasniegumi pārvērš automašīnu tālrunī, ļaujot bez aizķeršanās veikt video un balss zvanus braukšanas laikā.

ARCFOX Alpha-S HI ir aprīkots arī ar jaunām enerģijas tehnoloģijām, kas revolucionizēs elektroauto darbību. Huawei radījuši ekskluzīvu ar mākslīgo intelektu darbinātu augstsprieguma flash-uzlādes risinājumu, izmantojot vairāk nekā 30 gadu pieredzi elektronikā. Tas nozīmē, ka automašīnas uzlāde vairs neaizņem vairākas stundas. Tikai 10 minūtēs ARCFOX Alpha-S HI var uzņemt pietiekami daudz enerģijas, lai veiktu 197 km garu distanci. Divu motoru viedā pilnpiedziņa ļauj autovadītājam sasniegt paātrinājumu no 0 līdz 100 km/h tikai trīs sekundēs.

Jaunais ARCFOX Alpha-S HI apvieno labākās Huawei tehnoloģijas un autoražotāju grupas BAIC plašo pieredzi auto nozarē. Huawei Inside viedais risinājums sastāv no jaudīgiem skaitļošanas resursiem un operētājsistēmām, izveidojot trīs skaitļošanas platformas (viedai braukšanai, viedai vadītāja kabīnei un viedai transportlīdzekļa vadībai) un trīs operētājsistēmas – AOS (viedā braukšana), HOS-A (viedā kabīne), un VOS (viedā transportlīdzekļa vadība).

Plānots, ka abi ARCFOX Alpha-S HI modeļi, kuru cena ir attiecīgi 388 900 juaņas (49 843 euro) un 429 900 juaņas (55 098 euro), tirgū nonāks 2021. gada beigās.

ARCFOX Alpha-S HI komerciālā debija ir tikai sākums Huawei attīstībai auto nozarē. Uzņēmums plāno piedāvāt autoražotājiem risinājumus, kas palīdzēs veidot uz nākotni orientētus, viedus transportlīdzekļus. Uzņēmums jau paziņojis, ka palīdzēs arī uzņēmumiem GAC Group un Chang’an Automobile veidot augstas klases viedos transportlīdzekļus. Šie transportlīdzekļi varētu parādīties tirgū šī gada pēdējā ceturksnī. Jebkurš jaunais auto ar Huawei Inside logotipu tiks aprīkots ar Huawei augstākā līmeņa autonomās braukšanas sistēmu un visiem uzņēmuma viedo automobiļu risinājumiem, nodrošinot vadītājam viedu, patīkamu un uzticamu braukšanas pieredzi.

Auto industrija ir gatava pārmaiņām, kas šādā mērogā nav notikušas gandrīz gadsimtu. Kā pasaules līderis tehnoloģiju jomā Huawei gatavībā nodrošināt jaunas IKT tehnoloģijas, kas nepieciešamas autonomas braukšanas un elektroauto attīstībai nākotnē.

Tiek lēsts, ka Huawei ieguldījumi viedo transportlīdzekļu pētniecībā un attīstībā 2021. gadā pārsniegs 1 miljardu ASV dolāru. Uzņēmums ir paziņojis, ka palielinās ieguldījumus inteliģento transportlīdzekļu sastāvdaļu attīstībā, īpašu uzsvaru liekot uz autonomās braukšanas programmatūru, lai palīdzētu ražotājiem radīt aizvien labākus auto. Autobūves un IKT nozaru sadarbība radīs daudz jaunu stratēģisku iespēju gan Huawei, gan citiem nozares dalībniekiem.