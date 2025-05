Foto: epa/scanpix/leta

Priesteru seksuālās vardarbības lietas un faktu noklusēšana: tiesību aizstāvju organizācija apsūdz jauno pāvestu







Tikai dažas dienas pēc ievēlēšanas jauno Romas pāvests Leons XIV (Roberts Prevosts) nonācis nopietnu apsūdzību karstugunīs. Viņš tiek kritizēts par iespējamo nolaidību seksuālās vardarbības lietās gan ASV, gan Peru. Vairāki upuru aizstāvju tīkli pārmet viņam izvairīšanos no atbildības un bezdarbību laikā, kad viņš pildījis vadītāja pienākumus dažādos katoļu baznīcas amatos, vēsta CNN.

69 gadus vecais Roberts Prevosts, kurš kļuvis par pirmo amerikāni pāvesta amatā, tiek apsūdzēts par to, ka savas kalpošanas laikā kā priesteris un bīskaps nav pienācīgi reaģējis uz vismaz trīs seksuālās vardarbības gadījumiem, kuros iesaistīti katoļu garīdznieki.

Prevostam tiek pārmests, ka viņš 2000. gadu sākumā nav pienācīgi rīkojies, uzzinot par apsūdzībām pret tēvu Džeimsu Reju – Augustīniešu priesteri, kuru iepriekš bija atstādinājuši no kalpošanas saistībā ar seksuālās vardarbības aizdomām. Neskatoties uz to, Rejs turpināja dzīvot mūku kopienā netālu no katoļu sākumskolas Čikāgā.

Saskaņā ar Will County Gazette ziņoto, Prevosts neesot informējis skolas vadību par Reja vēsturi, tādējādi pakļaujot bērnus iespējamiem riskiem. Tikai vēlāk, kad tika ieviesti stingrāki noteikumi, Rejs ticis pārcelts tālāk no skolas.

Laikā no 2014. līdz 2023. gadam Prevosts vadīja Čiklajo diecēzi Peru, kur arī izskanēja vairākas apsūdzības pret diviem vietējiem priesteriem. Trīs sievietes, klostermāsas, izteica apsūdzības par seksuālu pāridarījumu, bet saskaņā ar The Pillar veikto izmeklēšanu, baznīcas struktūras šo lietu esot slēpušas, atsaucoties uz noilgumu un pierādījumu trūkumu.

Vēl viens incidents ar citu priesteri tajā pašā diecēzē tikai pastiprināja sabiedrības aizdomas par iespējamu sistemātisku nolaidību.

2024. gadā katoļu baznīca oficiālā paziņojumā norādīja, ka kardināls Prevosts esot nodevis visas sūdzības Vatikāna iestādēm. Taču tas nav apmierinājis upuru aizstāvjus.

Tiesību aizstāvju organizācijas SNAP viceprezidents, norādīja, ka Prevosts esot “klaji ignorējis” savu morālo pienākumu rīkoties.

“Tu nevari klusēt par seksuālu vardarbību un vienlaikus sevi saukt par labo ganu,” viņš sacīja.

SNAP pārstāvji vēl pirms pāvesta vēlēšanām nosūtīja kardināliem vēstuli, brīdinot par Prevosta iespējamo lomu iepriekšējos skandālos. Taču, neskatoties uz šo informāciju, viņš tika ievēlēts par pāvestu.

Ko tas nozīmē katoļu baznīcai?

Jaunā pāvesta ievēlēšana notiek laikā, kad katoļu baznīca joprojām cīnās ar globālās uzticības krīzi, kas saistīta ar ilgstoši noklusētiem seksuālās vardarbības skandāliem.

Lai arī pāvests Francisks savā laikā uzsāka vairākas reformas un aicināja baznīcu būt caurspīdīgākai, vairāki kritiķi uzskata, ka ar to ir bijis par maz. Bostonas advokāts Mičels Garabēdians, kurš ilgstoši pārstāvējis cietušos, sacīja: “Baznīca nav mainījusi savu attieksmi. Un cietušie to jūt.”