Berlīnes zoodārzā pandai piedzimuši divi mazuļi

Pūkainās melnbaltās vēstneses atgriežas: Nacionālais zoodārzs gatavojas pandu mānijai! Ieteikt







Vairākus mēnešus pēc tam, kad Vašingtonas iedzīvotāji emocionāli atvadījās no savām lielajām pandām, Nacionālais zoodārzs gatavojas pandu mānijas uzliesmojumam, paziņojot par divu jaunu pūkaino melnbalto ikonu ierašanos, vēsta “AP“.

Reklāma Reklāma

Zoodārzs trešdien paziņojis, ka ir noslēgta jauna vienošanās ar Ķīnas valdību, un līdz gada beigām no Ķīnas ieradīsies pieaugušu pandu pāris. Smitsona Nacionālais zoodārzs un dabas aizsardzības bioloģijas institūts paziņoja, ka ienākošais pāris ir Bao Li (izrunā BOW’-lee) un Qing Bao (ching-BOW’).

“Mēs esam priecīgi paziņot, ka mūsu audzēšanas un saglabāšanas partnerības nākamā nodaļa sākas ar divu jaunu lāču, tostarp mūsu mīļotās pandu ģimenes pēcteču, uzņemšanu Vašingtonā,” sacīja zoodārza direktors Brendijs Smits. “Šis vēsturiskais brīdis ir pierādījums tam, ka mūsu sadarbībai ar Ķīnas kolēģiem ir bijusi neapgāžama ietekme.”

Milzu pandas ir iemīļotas Vašingtonā un visā valstī un pasaulē. Pandu skaits Amerikas zooloģiskajos dārzos ir samazinājies, jo aizdevuma līgumi beidzās diplomātiskās spriedzes laikā starp ASV un Ķīnu, kas joprojām ir augsta. Trīs Vašingtonas pandas atgriezās Ķīnā pagājušā gada novembrī.

Vēsts par jauno apmaiņas līgumu trešdien ātri izplatījās Nacionālā zooloģiskā dārza teritorijā ar vairākām zīmēm, kas vēstīja: “Pandas nāk!” un jauni pandu tēmu preču eksponāti, kas ieņem ievērojamu vietu dāvanu veikalos.

Sofija Valle, 8. klases skolniece no Delavēras, ieradās kopā ar skolas grupu, cerot ieraudzīt pandas un nezinot, ka zooloģiskajā dārzā pašlaik nav pandas. Tā vietā viņa un viņas klasesbiedri — visi valkāja pandas ausu galvassegas — pozēja bildēm pie Milzu Pandas statujas un apsprieda iespēju atgriezties pēc jauno lāču ierašanās.

“Tie ir mani mīļākie dzīvnieki,” sacīja Valle. “Viņi ir tik pūkaini! Un viņi ir slinki kā es.”

Pandu drudzis nozīmē biznesu arī zoodārza apkārtnei. “Baked By Yael”, maizes ceptuvē, kas atrodas pāri ielai no vienas no galvenajām ieejām, pandu tēmas kūkas un T-kreklus nepārstāja pārdot pat pēc lāču aiziešanas.

“Mēs esam ļoti satraukti,” dalās maiznīcas īpsānieks. “Godīgi sakot, mēs nekad neesam atmetuši ticību. Mēs zinājām, ka viņi galu galā atgriezīsies.”

Kad tās ieradīsies, pandas pavadīs vairākas nedēļas karantīnā ar ierobežotu kontaktu ar cilvēkiem, jo ​​zoodārza darbinieki strādā, lai tās aklimatizētu jaunajā vidē.

“Tās ir milzīgas. Es nevaru sagaidīt. Tas nevarēja notikt ātrāk,” sacīja Mariela Lalija, viena no zoodārza pandu turētājiem. “Pandas ir tik neticama suga.”

Reklāma Reklāma

Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins ceļojuma laikā 2023. gada beigās bija devis signālu, ka Ķīna uz ASV sūtīs jaunas pandas.

Pandas ir ASV un Ķīnas draudzības simbols kopš Pekina nosūtīja pāri uz Nacionālo zooloģisko dārzu 1972. gadā, pirms tika normalizētas divpusējās attiecības. Vēlāk Pekina aizdeva pandas citiem ASV zoodārziem, un ieņēmumi tika novirzīti pandu saglabāšanas programmām.

Kad pēdējos gados ASV un Ķīnas attiecības sāka pasliktināties, Ķīnas sabiedrības pārstāvji sāka pieprasīt milzu pandu atgriešanos. Ķīnas sociālos medijus pārpludināja nepierādītie apgalvojumi, ka ASV zoodārzos slikti izturējušies pret pandām, kas pazīstamas kā Ķīnas “nacionālais dārgums”.