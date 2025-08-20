#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Putina komanda aizlidoja uz Aļasku ar lielu naudas summu "kabatā": tagad zināms, ko viņi iegādājās

LA.LV
14:01, 20. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas līdera Vladimira Putina delegācija, kas piedalījās sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Aļaskā, bija spiesta maksāt skaidrā naudā par lidmašīnas degvielu, lai atgrieztos mājās.

ASV uz laiku atviegloja sankcijas, lai īstenotu iespēju Putinam tikties ar Trampu, NBC News pastāstīja valsts sekretārs Marko Rubio.

Viena tālsatiksmes lidojuma uzpildīšana, ņemot vērā pašreizējās reaktīvo degvielu cenas, var izmaksāt aptuveni 85 000 ASV dolāru. Krievijas līderis parasti ceļo ar trīs lidmašīnu floti, tāpēc kopējais rēķins varētu sasniegt simtiem tūkstošu dolāru.

“Kad krievi izsēdās Aļaskā, viņiem bija jāmaksā skaidrā naudā par degvielu, jo viņi nevar izmantot mūsu banku sistēmu,” Rubio pastāstīja NBC News. “Viņi katru dienu saskaras ar sekām.”

Tomēr Rubio norādīja, ka sankcijas nav mainījušas kara trajektoriju Ukrainā.

Arī Krievijas delegācijas locekļi un viņus pavadošie krievu žurnālisti ziņoja, ka, atrodoties Amerikas Savienotajās Valstīs, viņi nevarēja izmantot vietējos mobilo sakaru tīklus vai bankas kartes.

ASV varas iestādes ir uz laiku atcēlušas ceļošanas ierobežojumus sankciju skartajām Krievijas amatpersonām. Šī gada sākumā Vašingtona piešķīra līdzīgu atbrīvojumu Kremļa īpašajam ekonomiskajam sūtnim Kirilam Dmitrijevam, kurš, neskatoties uz to, ka bija iekļauts sankciju sarakstā, aprīlī apmeklēja ASV galvaspilsētu, lai tiktos ar Trampa sūtni Stīvu Vitkofu.

