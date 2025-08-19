#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: reuters/scanpix/leta

Pasaulei to nevajadzēja dzirdēt: Tramps domāja, ka mikrofons ir izslēgts un netīšām “izpļāpājas” par Putinu 65

12:08, 19. augusts 2025
Pirms ASV prezidenta Donalda Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zeļenska tikšanās ar Eiropas politiķiem mikrofons nejauši ierakstīja ASV prezidenta vārdus, iespējams, par Krievijas līderi Vladimiru Putinu, raksta ārzemju mediji.

Tas tika dzirdēts oficiālajā pārraidē. Video redzams, kā Tramps sarunājas ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu. Francijas līderis viņam pateicas un uzdod papildu jautājumu, uz ko ASV prezidents atbild: “Es domāju, ka viņš vēlas noslēgt darījumu. Vai saprotat? Lai cik traki tas neizklausītos.”

Iespējams, sacītais ir par Putinu. Komentētāji norāda, ka Makrons šaubījās, vai Krievijas līderis tiešām ir gatavs izbeigt karu, un Tramps viņam apliecināja, ka ir.

Vakar 18. augustā Zelenskis ieradās Baltajā namā uz sarunām ar ASV prezidentu. Sanāksmē piedalījās arī Eiropas līderi.

Samits notika neilgi pēc Trampa un Putina sarunām Aļaskā, kuras ASV prezidents novērtēja ar “10 no 10”. Pēc tikšanās viņš paziņoja, ka šobrīd neplāno ieviest jaunas sankcijas pret Krievijai, neskatoties uz iepriekšējiem spēcīgajiem solījumiem.

Pēdējo mēnešu laikā ASV prezidents ir centies panākt vienošanos starp abām valstīm, lai izbeigtu trīsarpus gadus ilgušo karu, taču viņa centieni pagaidām nav rezultējušies ar panākumiem.

Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien pauda piesardzību attiecībā uz Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zeļenska tikšanos, kuru ASV prezidents Donalds Tramps nosauca par organizētu.

