Šī vēstule ir tavai sievai: lūk, ar kādiem paņēmieniem Zelenskis vakar “aptina ap pirkstu” Trampu 1
Volodimirs Zelenskis no Baltā nama aizsoļoja smaidīgs – pilnīgi citādi nekā februārī, kad tikšanās noslēdzās ar katastrofu, raksta ārzemju mediji. Kas tad šoreiz notika citādāk?
Ukrainas prezidents šo samitu ar Trampu un Eiropas līderiem nodēvēja par līdz šim “labāko” – un guva lielu uzvaru, pirmo reizi saņemot ASV drošības garantiju apliecinājumu.
Tikšanās ar Putinu arī šķiet reālāka kā jebkad, jo Vācijas kanclers ieteicis, ka tā varētu notikt divu nedēļu laikā.
Lūk, kādas taktikas Zelenskis izmantoja, lai “pārvilinātu” Trampu savā pusē:
Ne mazāk kā astoņi “paldies”
Februārī Zelenski skarbi kritizēja viceprezidents Dž. D. Venss par to, ka viņš nepateicies ASV. Šoreiz Ukrainas līderis neriskēja – viņš izteica pateicību Trampam un Amerikai veselas astoņas reizes.
Jau atklāšanas frāze bija piesātināta ar pateicībām: “Liels paldies, prezidenta kungs, ja drīkstu vispirms pateikties par jūsu uzmanību.
Paldies par jūsu pūlēm, personīgajām pūlēm, lai apturētu slepkavības un šo karu. Paldies.”
Elegants tērps
Zelenskis mācījās no iepriekšējās tikšanās kļūdas, kad par viņa izskatu un žurnālista muļķīgo repliku runāja visa pasaule.
Februārī viņš uz Balto namu bija ieradies militārā formas tērpā, nevis uzvalkā, kā tika gaidīts. Šoreiz oficiāli tika lūgts izvēlēties formālāku apģērbu, un viņš ieradās melnā kreklā un žaketē.
Tramps to norādīja reportierim, kas iepriekš kritizēja Zelenska apģērbu un tas kļuva par joku publiskajā telpā. Reportieris šoreiz slavēja Zelenska “izcilo” izskatu, uz ko viņš ironiski atteica: “Atceros jūs. Jūs valkājat to pašu uzvalku. Redziet, es esmu mainījies, bet jūs ne.”
Eiropas sabiedroto atbalsts
Zelenskis ieradās ar veselu Eiropas līderu svītu: Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Somijas, Itālijas vadītājiem, kā arī NATO un Eiropas Komisijas pārstāvjiem.
Dažiem no tiem jau ir izveidojušās ciešākas attiecības ar Trampu – piemēram, Itālijas premjere Džordža Meloni viesojusies Mar-a-Lago, bet Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers bija pirmais, kas pēc tarifu krīzes noslēdza tirdzniecības līgumu ar ASV. Ar šādu delegāciju Zelenskis parādīja, ka Ukrainu atbalsta arī Trampa sabiedrotie.
Labi izvēlēta dāvana
Februārī Zelenskis neveikli pasniedza dāvanu – uz galda uzlika boksa leģendas Usika čempiona jostu, bet tad rādīja fotogrāfijas ar kara upuriem. Šoreiz viņš izdarīja pretēji – jau sarunas sākumā nodeva personīgu vēstuli no savas sievas Olenas Melānijai Trampai, kurā viņa pateicās par pazudušo ukraiņu bērnu jautājuma aktualizēšanu sarunās ar Putinu.
Zelenskis pajokoja: “Tā nav jums, tā ir jūsu sievai,” kas radīja draudzīgu noskaņu visai tikšanās gaitai.
Taktiska klusēšana
Svarīga bija arī Zelenska izvēle nerunāt par dažām strīdīgām tēmām. Tramps uzsvēra, ka varot panākt mieru bez pamiera.
Zelenskis iepriekš vairākkārt ierosinājis pamierus dažādos formātos, taču Ovālajā kabinetā šo jautājumu neuzsvēra.
Viņš ļāva par to runāt Vācijas kancleram Mercam un Francijas prezidentam Makronam – lai gan Tramps joprojām šķita nepārliecināts.