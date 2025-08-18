Slepeni avoti informē: Tramps gandrīz pārtrauca piektdienas sarunas ar Putinu. Kas īsti notika? 0
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien Aļaskā bijis gatavs pārtraukt sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Krievijas līdera maksimālistisko prasību dēļ, vēsta amerikāņu tīmekļa izdevums “Axios”, atsaucoties uz labi informētu avotu.
“Ja galvenais ir Donecka un ja nav nekādu piekāpšanos, mums nevajadzētu visu šo lietu turpināt,” “Axios” avots citē Trampa teikto.
Tad Putins esot no savām prasībām atteicies.
ASV izlūkdienesti, pēc avota teiktā, dažādi vērtē Krievijas militāro spēku.
Saskaņā ar vienu vērtējumu Putins līdz oktobrim varētu pārņemt kontroli pār visu Doneckas reģionu, savukārt saskaņā ar citu vērtējumu Krieviju sagaida daudz smagāka un nepārliecinošāka ofensīva.
Saskaņā ar “Axios” informāciju ASV redz trīs posmus miera panākšanai Krievijas-Ukrainas karā – divpusēja tikšanās ar Putinu, lai vienotos par soļiem ceļā uz mieru, divpusēja tikšanās ar Zelenski ar tādu pašu mērķi un trīspusēja tikšanās ar Putinu un Zelenski, lai apspriestu detaļas.
Izdevums norāda, ka pēdējais posms var arī nenotikt.
Trampa un Putins samits Aļaskā notikta piektdien, un pēc tikšanās oficiālie pārstāvji snieguši ļoti vispārēju informāciju.
Vienlaikus lielajos Rietumu medijos bagātīgi parādās publikācijas, atsaucoties uz anonīmiem avotiem, par to, kas samitā runāts, kāda bijusi vēlākā Trampa saruna ar Zelenski un Eiropas līderiem un kādas šajā kontekstā ir miera panākšanas perspektīvas.