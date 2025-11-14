Putina uzticamā baņķiere Nabiullina atzīst, ka pieļāvusi smagu kļūdu: par sekām maksās Krievijas uzņēmēji 0
Krievijas uzņēmēji nonākuši bīstamā parādu slazdā, un pie tā vainojama gan pašu pārmērīgā vieglprātība, gan kļūdaini lēmumi, ko pieņēmusi Krievijas Centrālās bankas vadītāja Elvīra Nabiullina, vēsta Dialog.ua.
Uzstāšanās laikā 13. Kazahstānas finanšu kongresā, kura translāciju 14. novembrī nodrošināja kanāls Atameken Business, Nabiullina atzina, ka 2023. gadā Krievijas Centrālā banka “nokavējusi” brīdi, kad vajadzēja paaugstināt galveno procentu likmi. Tas esot veicinājis inflācijas kāpumu valstī.
Pēc viņas teiktā, 2022. gadā Krievijas galvenā procentu likme tika uzturēta 7,5% līmenī. Taču 2023. gadā apstākļi piespieda to celt līdz 16%. Tomēr lēmums tika pieņemts tikai decembrī — pārāk vēlu, lai savlaicīgi ierobežotu inflācijas uzliesmojumu.
Nabiullina atzina: “Mēs toreiz nokavējām ar galvenās likmes paaugstināšanu.”
Centrālās bankas vadītāja norādīja arī uz otru kļūdu — neveiksmīgu komunikāciju ar bankām un sabiedrību. Pēc viņas teiktā, regulators centies paust, ka tā nostāja ir stingra un likme ir augsta, un tā tiks samazināta tikai tad, ja samazināsies inflācija.
Taču tirgus šo signālu esot sapratis pavisam citādi: “Lielākā daļa mūs sadzirdēja tā, ka mēs noteikti drīzumā samazināsim likmi,” sacīja Nabiullina.
Šī neprecīzā komunikācija radīja bīstamas sekas — neskaitāmi Krievijas uzņēmēji masveidā sāka ņemt aizdevumus ar mainīgām procentu likmēm, cerot, ka tās drīz kļūs zemākas. Tomēr, tā kā galvenā likme ne tikai nesamazinājās, bet tika krasāk paaugstināta, kredītu maksājumi sāka pieaugt. Rezultātā daudzi uzņēmumi nonāca finansiālās grūtībās.
Galvenā procentu likme ir rādītājs, pēc kura bankas aizņemas naudu no Centrālās bankas un izvieto tur depozītus.
Krievijas galvenais finanšu regulators ar saviem kļūdainajiem signāliem radīja priekšnoteikumus tam, ka uzņēmēji masveidā pieņēma neizdevīgus lēmumus — un par šīm sekām jāmaksā tagad.