Lūk, ko Putins pieprasījis izdarīt Ukrainā 2026. gadā
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir izvirzījis uzdevumu 2026. gadā paplašināt tā dēvēto “buferzonu” Ukrainā Krievijas Federācijas okupācijas armijai. To pastāstīja Krievijas Federācijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs, raksta Krievijas mediji. Pēc Gerasimova teiktā, Putins 2026. gadā lika paplašināt “buferzonu” Ukrainas Sumijas un Harkivas apgabalos. Krievijas diktators arī pavēlēja saviem karaspēkiem turpināt okupēt Zaporižjas reģionu un virzīties uz Zaporižjas pilsētu.
Vēl 2025. gada maijā diktators Putins paziņoja par lēmumu izveidot “drošības buferzonu” gar robežu ar Ukrainu. Šim nolūkam Krievijas armija atkal iebruka Sumijas reģionā.
Krievijas okupanti mēģināja ieņemt Sumijas pilsētu, bet Ukrainas bruņotie spēki viņus apturēja. Cīņa notika apmēram 20-30 km attālumā no Sumy, tad ienaidnieks tika izmests atpakaļ no pilsētas. Tagad ienaidnieks tur vairākus pierobežas ciemus uz ziemeļaustrumiem no Sumijas.
Turklāt 2025. gada decembrī Krievijas armija iebruka Sumijas reģionā uz dienvidaustrumiem no Sumijas pilsētas, bet izdevās sagūstīt tikai Hrabovskoye ciematu, kas atrodas apmēram 200 metru attālumā no valsts robežas. Tas norāda, ka Putina režīms nav atteicies no idejas izveidot “buferzonu” uz robežas ar Ukrainu.
Valērijs Gerasimovs ir pazīstams ar saviem viltojumiem par Krievijas okupācijas armijas panākumiem Ukrainā. Piemēram, 2025. gada decembrī viņš trīs reizes ziņoja Putinam, ka Krievijas armija, iespējams, ir pilnībā sagrābusi Kupjanskas pilsētu Harkivas apgabalā. Šo informāciju neapstiprina objektīvs kontroles personāls.
To pārliecinoši atspēkoja arī Ukrainas bruņotie spēki. Turklāt prezidents Volodimirs Zelenskis decembra vidū ieradās Kupjanskā, lai personīgi parādītu Krievijas propagandas melus par šīs pilsētas sagrābšanu Krievijas armijā.